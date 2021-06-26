Sağlık Bakanlığı son dakika 25 Haziran koronavirüs tablosu verileri kamuoyu tarafından merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden duyurulan En son Türkiye corona virüs tablosuna erişmek isteyenler "25 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusuna yoğun olarak yanıt arıyor. Sağlık Bakanlığı son dakika 25 Haziran koronavirüs tablosu ile bugünkü Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları…

25 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU İLE CORONA VİRÜSÜ SON DAKİKA VAKA SAYISI

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla son dakika 25 Haziran koronavirüs tablosu verileri yayımlandı. Sağlık Bakanlığı son dakika haberi olarak paylaşılan en son Türkiye corona virüs tablosu ile Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları şöyle;