Sağlık Bakanlığı son dakika 25 Haziran koronavirüs tablosu verileri kamuoyu tarafından merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden duyurulan En son Türkiye corona virüs tablosuna erişmek isteyenler "25 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusuna yoğun olarak yanıt arıyor. Sağlık Bakanlığı son dakika 25 Haziran koronavirüs tablosu ile bugünkü Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları…
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla son dakika 25 Haziran koronavirüs tablosu verileri yayımlandı. Sağlık Bakanlığı son dakika haberi olarak paylaşılan en son Türkiye corona virüs tablosu ile Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları şöyle;
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi Twitter hesabı üzerinden 12-18 Haziran 2021 tarihlerini kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı (100 bin kişide) haritasını paylaştı. Buna göre İller bazında haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide
Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısı verilerini paylaşmasının ardından önceki haftaya göre vaka sayısı en çok azalan illerin grafiğini de kamuoyuna duyurdu. Paylaşılan grafiğe göre geçtiğimiz haftaya göre 100 bin kişide vaka sayısı en çok azalan iller,
İşte son 6 günün koronavirüs tabloları ve salgının seyri...