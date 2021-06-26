Sağlık Bakanlığı son dakika 26 Haziran koronavirüs tablosu bilgileri merak konusu oluyor. En son Türkiye corona virüs tablosu verilerine erişmek isteyerek Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesine erişmek isteyenler "26 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusu üzerinden yoğun araştırmalarına devam ediyor. Sağlık Bakanlığı son dakika 26 Haziran koronavirüs tablosu aracılığıyla bugünkü Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları.
Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi ile son dakika 26 Haziran koronavirüs tablosu verileri henüz paylaşılmadı. Sağlık Bakanlığı son dakika haberi olarak paylaşılan en son Türkiye corona virüs tablosu ile Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları açıklandığında burada olacak…
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi Twitter hesabı üzerinden 12-18 Haziran 2021 tarihlerini kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı (100 bin kişide) haritasını paylaştı. Buna göre İller bazında haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide
Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısı verilerini paylaşmasının ardından önceki haftaya göre vaka sayısı en çok azalan illerin grafiğini de kamuoyuna duyurdu. Paylaşılan grafiğe göre geçtiğimiz haftaya göre 100 bin kişide vaka sayısı en çok azalan iller,
İşte son 6 günün koronavirüs tabloları ve salgının seyri...