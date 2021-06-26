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Haberler Gündem Haberleri 26 Haziran koronavirüs tablosu son dakika paylaşılıyor! 26 Haziran korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri
Giriş Tarihi: 26.6.2021 19:12 Son Güncelleme: 26.6.2021 19:12

26 Haziran koronavirüs tablosu son dakika paylaşılıyor! 26 Haziran korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri

26 Haziran koronavirüs tablosu son dakika paylaşılıyor! 26 Haziran korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri

Dünya genelinde etkilerini sürdüren covid-19 pandemisiyle ilgili olarak yerli ve yabancı haber ajanslarından “corona virüsü son dakika” haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ve Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan en son Türkiye corona virüs tablosu verilerine göre 5 bin 630 kişi corona virüsü testi sonucu pozitif çıkması sonrasında tedavi altına alındı. Öte taraftan bugünkü Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamları merak konusu olarak 26 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı mı, corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu? şeklindeki sorularla 26 Haziran koronavirüs tablosu ile corona virüsü son dakika vaka sayısı-vefat eden sayısı bilgiler.

Sağlık Bakanlığı son dakika 26 Haziran koronavirüs tablosu bilgileri merak konusu oluyor. En son Türkiye corona virüs tablosu verilerine erişmek isteyerek Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesine erişmek isteyenler "26 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusu üzerinden yoğun araştırmalarına devam ediyor. Sağlık Bakanlığı son dakika 26 Haziran koronavirüs tablosu aracılığıyla bugünkü Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları.

26 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU İLE CORONA VİRÜSÜ SON DAKİKA VAKA SAYISI

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi ile son dakika 26 Haziran koronavirüs tablosu verileri henüz paylaşılmadı. Sağlık Bakanlığı son dakika haberi olarak paylaşılan en son Türkiye corona virüs tablosu ile Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları açıklandığında burada olacak…

25 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 5 bin 630
  • HASTA SAYISI: 477
  • VEFAT SAYISI: 56
  • İYİLEŞEN SAYISI: 7 bin 184

24 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 5 bin 703
  • HASTA SAYISI: 498
  • VEFAT SAYISI: 59
  • İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 846
Lüksün Ötesi Şimdi Nişantaşı’nda
Lüksün Ötesi Şimdi Nişantaşı’nda
Lüksün Ötesi Şimdi Nişantaşı’nda
Lüksün Ötesi Şimdi Nişantaşı’nda

23 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 5 bin 809
  • HASTA SAYISI: 550
  • VEFAT SAYISI: 65
  • İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 917



İLLERE GÖRE HAFTALIK GÜNCEL VAKA SAYISI VERİLERİ BELLİ OLDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi Twitter hesabı üzerinden 12-18 Haziran 2021 tarihlerini kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı (100 bin kişide) haritasını paylaştı. Buna göre İller bazında haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide

  • İstanbul'da 51,27
  • Ankara'da 93,11
  • İzmir'de 25,99 oldu.


Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısı verilerini paylaşmasının ardından önceki haftaya göre vaka sayısı en çok azalan illerin grafiğini de kamuoyuna duyurdu. Paylaşılan grafiğe göre geçtiğimiz haftaya göre 100 bin kişide vaka sayısı en çok azalan iller,

  • Kars
  • Gümüşhane
  • Bartın
  • Balıkesir
  • Kırklareli oldu.

İşte son 6 günün koronavirüs tabloları ve salgının seyri...

Lüksün Ötesi Şimdi Nişantaşı’nda
Lüksün Ötesi Şimdi Nişantaşı’nda
Lüksün Ötesi Şimdi Nişantaşı’nda
Lüksün Ötesi Şimdi Nişantaşı’nda

22 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 6 bin 143
  • HASTA SAYISI: 565
  • VEFAT SAYISI: 57
  • İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 214

21 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 5 bin 294
  • HASTA SAYISI: 429
  • VEFAT SAYISI: 51
  • İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 093

20 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 5 bin 091
  • HASTA SAYISI: 409
  • VEFAT SAYISI: 63
  • İYİLEŞEN SAYISI: 4 bin 219
Lüksün Ötesi Şimdi Nişantaşı’nda
Lüksün Ötesi Şimdi Nişantaşı’nda
Lüksün Ötesi Şimdi Nişantaşı’nda
Lüksün Ötesi Şimdi Nişantaşı’nda

19 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 5 bin 480
  • HASTA SAYISI: 494
  • VEFAT SAYISI: 51
  • İYİLEŞEN SAYISI: 4 bin 195
Lüksün Ötesi Şimdi Nişantaşı’nda
Lüksün Ötesi Şimdi Nişantaşı’nda
Lüksün Ötesi Şimdi Nişantaşı’nda
Lüksün Ötesi Şimdi Nişantaşı’nda
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26 Haziran koronavirüs tablosu son dakika paylaşılıyor! 26 Haziran korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri
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