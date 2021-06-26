BioNTech'ten milyonları ilgilendiren açıklama: Kanser aşısı Faz-2 aşamasına geçti

2023'E KADAR GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ

Aşının ağır cilt kanseri vakaları için bir tedavi olarak ne kadar iyi çalıştığı ölçülecek. Bilim insanları Özlem Türeci ile Uğur Şahin, koronavirüs salgınından önce mRNA bazlı kanser tedavisi üzerinde çalışıyorlardı. Covid-19 aşısından sonra hedefleri 2023'e kadar kanser ve MS aşısı geliştirmek oldu. Veriler kanser aşısının klinik araştırmada ilerlemek için yeterince güvenli olduğunu gösterdi.

Deneysel kanser aşısı da Covid-19 aşısı gibi hastanın bağışıklık sistemine kanserle nasıl savaşılacağını öğretmek için mRNA teknolojisine dayanıyor. Ancak kanser için bir aşıyı test etmekle bulaşıcı bir virüs arasında önemli farklar olduğu belirtiliyor.