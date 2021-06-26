Canilere ceza yağdı

Diyarbakır'da 6-7 Ekim 2014'te Kobani olayları bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilerde Yasin Börü
'nün öldürülmesine ilişkin Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülen davada karar çıktı. Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, önceki celsede sunulan esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmaların alınacağını belirterek, sanıklara söz verdi. Yargıtay'ın bozma ilamı ile duruşma savcısının mütalaasını kabul etmeyen sanıklar, beraat talebinde bulundu. Duruşmaya verilen aranın ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Buna göre, sanıklar Sedat Çoban
, Mecnun Akkoyun
, Uğur Doğanay
, Abdurrahim Pamuk
, Mehmet Şah Yüce
, Ali Güler
, Ümit Doğanay, Ahmet Taylan, Hasan Uyanık, Burhan Dicle, Ali Karakurt, Cevher Türk, Mehmet Çağlar, Resul Savur ve Remzi Özşan, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek çocuğu öldürme" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezasına çarptırıldı.
Olay tarihinde 18 yaşından küçük olan sanıklar Yılmaz Oğurlu, Ahmet Selçuk ve Ali Kaya'ya da aynı suçtan 23'er yıl hapis cezası verildi. Sanıklardan eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen ile dönemin HDP MYK üyeleri Can Memiş, Cihan Erdal ve Berfin Özgü Köse adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Savcı Cemalettin Şimşek, tahliyelere itiraz etti. Savunmaları tespit edilmeyen sanıklar Cihan Yıldız, Rıdvan Baş, Mustafa Daşçi ile mazeret bildiren Erkan Balaban, Ferdi Gül ve Mazlum İçli'nin dosyaları ayrıldı. Sanık Hüseyin Okçu ise beraat etti. Ayrıca mahkeme, sanıklar hakkında takdir indirimi uygulamadı. Eylül 2014'te DEAŞ'ın Suriye'nin kuzeyinde, YPG kontrolündeki Aynel Arap (Kobani) bölgesine ilerlemesini bahane eden HDP, sokağa çağrı yapmıştı. HDP ve PKK yandaşlarının gördükleri "her sakallıyı DEAŞ'lı" diyerek linç ettiği saldırılarda, Diyarbakır'da arkadaşlarıyla kurban eti dağıtan Yasin Börü de hainlerin hedefi oldu. Vahşi saldırılarda 2 polis şehit düştü, 37 kişi hayatını kaybetti.