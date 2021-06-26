CHP’den LGBT’ye destek: “Aşkın cinsiyeti olmaz, aşk aşktır” denildi

LGBT'nin açılımı, lezbiyen, gey, biseksüel ve transgender sözcüklerinin baş harflerinden oluşuyor. Cumhuriyet Halk Partisi de (CHP) LGBT Hareketi'ne desteğini sürdürmeye devam ediyor. CHP Sarıyer Gençlik Kolları'nın sosyal medya platformundaki hesaplarından LGBT'lilerin Onur Haftası'nı (Pride) hatırlatmak için bir paylaşım yapıldı.

CHP'DEN LGBT'YE DESTEK: "AŞKIN CİNSİYETİ OLMAZ. AŞK AŞKTIR" DENİLDİ

LGBT'lilere yönelik Twitter ve Facebook hesaplarındaki paylaşımlarında CHP Sarıyer Gençlik Kolları, "Aşkın cinsiyeti olmaz. Aşk aşktır. #OnurHaftası #Pride2021" ifadelerini kullandı. Sosyal medyadan ise bu paylaşımdan ötürü CHP'ye tepki yağdı.

CHP'li Kadıköy Belediyesi resmi Twitter hesabından LGBT'lilere destek verdi. Kadıköy Belediyesi'nin sosyal medya hesabından, "LGBTİ+ Onur Haftası Kutlu Olsun! Her türlü nefret söylemine karşı, daima eşitliğin yanında, tüm renklerimizle bir aradayız" denildi.



CHP'Lİ MİLLETVEKİLİ DE KUTLADI

CHP Parti Örgütü, Örgüt Yönetimleri ve Yurtdışı Örgütlenmelerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı da sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Salıcı, "Her türlü nefret söyleminin silindiği, eşitliğin ve özgürlüğün hüküm sürdüğü bir dünya mümkün. Tüm renklerimizle bir bütünüz. #OnurHaftası kutlu olsun" dedi.

CHP ÇOCUKLARI BİLE ÖZENDİRMEYE KALKMIŞTI!

CHP'nin LGBT'yi desteklemesi ise ilk değil. Geçen yıl CHP'li Şişli ve Kadıköy Belediyesi desteğiyle Kadıköy Kent Konseyi LGBT Meclisi ve Şişli LGBTİ Meclisi kurulmuştu. Bu iki meclis, 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda afişler hazırlayarak çocukların da eşcinsel olabilecekleri algısı oluşturmaya çalışmıştı. Sosyal medyada ise CHP'ye tepki gösterilmişti.

SEZGİN TANRIKULU DA DESTEK VERMİŞTİ

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu geçen yıl LGBT Hareketi'ne destek vererek sosyal medya hesabından "Nefret dilinden uzak, sevginin, aşkın konuşulduğu bir hafta olsun. #LoveIsLove #Pride202 #OnurHaftası" demişti.