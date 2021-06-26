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Haberler Gündem Haberleri Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "Katarlı öğrenciler" haberi için özür dilenmesine ilişkin paylaşım
Giriş Tarihi: 26.6.2021 21:52

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "Katarlı öğrenciler" haberi için özür dilenmesine ilişkin paylaşım

AA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Katarlı öğrenciler haberi için özür dilenmesine ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi" şeklindeki haber sebebiyle ilgili kuruluşun 27 saat sonra özür dileğini belirterek, "Bu yalanın peşinden gidip sınav öncesi gençlerimizi provoke etmeye çalışan muhalefet mensupları ne yapacak? Tabii ki kafalarını kuma gömecekler." ifadesini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından, "Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi" şeklindeki haberin yayınlanmasının ardından ilgili yayın kuruluşunun bu haber sebebiyle özür dileyerek yaptığı düzeltmeyi paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, paylaşımında, şunları kaydetti:

"Evet, dünkü yalanı dolayısıyla ilgili kuruluş 27 saat sonra özür diledi. Peki ya şimdi bu yalanın peşinden gidip de sınav öncesi gençlerimizi provoke etmeye çalışan muhalefet mensupları ne yapacak? Tabii ki kafalarını kuma gömecekler. Onları gençlerimize havale ediyoruz."

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "Katarlı öğrenciler" haberi için özür dilenmesine ilişkin paylaşım
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