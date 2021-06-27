Son dakika haberleri... Türk televizyonlarına damga vuran Bizimkiler dizisinde Cemil karakterini canlandıran Uğurtan Sayıner, 77 yaşında hayatını kaybetti. Ajanslar tarafından son dakika olarak duyurulan haber, büyük bir üzüntü ile karşılandı. Bu gelişmenin ardından Uğurtan Sayıner kimdir, kaç yaşındaydı ve neden öldü sorusuyla ilgili araştırmalar artış gösterdi. Peki, Bizimkiler dizisinde Cemil karakteri ile iz bırakan Uğurtan Sayıner kimdir, kaç yaşında ve neden vefat etti? İşte, Uğurtan Sayıner'in hayatı ve ölüm sebebi...

UĞURTAN SAYINER KİMDİR?

Sayıner, 16 Eylül 1944 tarihinde Samsun'da dünyaya geldi. Kamuoyunda daha çok Bizimkiler dizisindeki Cemil karakteri ile tanınır. İktisat fakültesi mezunu olan Sayıner, 1962 yılında sanat hayatına tiyatro ile başladı. İttihat ve Terakki Tiyatrosu, TÖS Tiyatrosu, Arena Tiyatrosu, Gen - Ar Tiyatrosu, Üç Maymun Kabare ve Ercan Yazgan - Bülent Kayabaş topluluklarında çalıştı.