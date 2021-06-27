Son dakika haberleri... Türk televizyonlarına damga vuran Bizimkiler dizisinde Cemil karakterini canlandıran Uğurtan Sayıner, 77 yaşında hayatını kaybetti. Ajanslar tarafından son dakika olarak duyurulan haber, büyük bir üzüntü ile karşılandı. Bu gelişmenin ardından Uğurtan Sayıner kimdir, kaç yaşındaydı ve neden öldü sorusuyla ilgili araştırmalar artış gösterdi. Peki, Bizimkiler dizisinde Cemil karakteri ile iz bırakan Uğurtan Sayıner kimdir, kaç yaşında ve neden vefat etti? İşte, Uğurtan Sayıner'in hayatı ve ölüm sebebi...
Sayıner, 16 Eylül 1944 tarihinde Samsun'da dünyaya geldi. Kamuoyunda daha çok Bizimkiler dizisindeki Cemil karakteri ile tanınır. İktisat fakültesi mezunu olan Sayıner, 1962 yılında sanat hayatına tiyatro ile başladı. İttihat ve Terakki Tiyatrosu, TÖS Tiyatrosu, Arena Tiyatrosu, Gen - Ar Tiyatrosu, Üç Maymun Kabare ve Ercan Yazgan - Bülent Kayabaş topluluklarında çalıştı.
Sinema ve televizyon dizilerinde de rol alarak, Bizimkiler dizisinde canlandırdığı "Sarhoş Cemil" karakteriyle zirveye çıktı. Bir dönem bir cafe - bar işleten sanatçı, İzmit Depremi mağduru ünlü kişi olarak da tanındı.
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Kızarmış Ekmek Demli Çay - 2006
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Bir Milyara Bir Çocuk - 1990
Bizimkiler - 1989
El Kızı - 1989
Biri ve Diğerleri - 1987
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İstanbul 1979 - 1979
Uğurtan Sayıner, yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı bugün akşam saatlerinde İzmir Karşıyaka'daki evinde rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Sayıner'in ev arkadaşı tiyatro oyuncusu Osman Cavcı, Sayıner'in vefatından dolayı büyük üzüntü duyduklarını, cenaze işlemleri için yakınlarının İzmir'e gelmesini beklediklerini söyledi.