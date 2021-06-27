CHP LGBT'lilerin 'Onur Haftası'nı kutladı! Canan Kaftancıoğlu'na tepki yağdı

"HAYATLARI NEFRET, AYRIMCILIK, İFTİRA. BU 'ERDEM' ANCA LGBT İÇİN AKILLARINA GELİYOR"

Sosyal medya kullanıcısı olan Eyüp Gökhan Özekin ise Kaftancıoğlu'nun paylaşımını alıntılayarak, "Yaza 18 yaşa kadar aşılanır' diyen Sağlık Bakanına nefretle hakaret ettiği twet duruyor. Özür dilemedi. Lideri daha dün nefretle sınav iftirası attı, yalan çıktı, özür dilemedi. Hayatları nefret, ayrımcılık, iftira. Bu 'erdem' anca LGBT için akıllarına geliyor. Ne denir ki?" ifadelerini kullandı.

"BUNLAR HER ŞEYİ ÖZGÜRCE SÖYLER BİZ SÖYLERSEK NEFRET SÖYLEMİ ONLARIN İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ"

Bir diğer sosyal medya kullanıcısı Umut Nimet Ataş ise Kaftancıoğlu'nun LGBT paylaşımına tepki göstererek, "Alın size onursuzluğu onur diye tanıtan bir siyasetçi! Çok şey söylenir ama susuyorum çünkü bu ülkede bunlar her şeyi özgürce söyler biz söylersek nefret söylemi onların ifade özgürlüğü" dedi.