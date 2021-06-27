Kanal İstanbul: Boğaz’ın güvenlik sigortası





OLUMSUZ ALGI YAPANLAR, EN ÇOK KULLANANLAR OLUR AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ BİNALİ YILDIRIM: Kanal İstanbul üzerinden kamuoyunda olumsuz algı oluşturmak isteyenler oldu. Biz bunları biliyoruz. Dünyanın en büyük havalimanını yaparken de aynıydı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, İstanbul Havalimanı'nı yapmayın diye bize kafa tutmaya çalışmışlardı. Dünyanın en büyük havalimanı buna rağmen yapıldı, ama en çok onlar kullanıyor. Yapılana kadar böyle oluyor, yapılınca da ilk onlar kullanırlar. Bu sadece İstanbul'un değil, bölgenin projesidir.