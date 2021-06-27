Kemal Kılıçdaroğlu’nun gençliği bildiğin Shutterstock’dan!

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas, Shutterstock fotoğraflarını paylaşarak, "Kılıçdaroğlu gençlik burada falan değil, bildiğin Shutterstock'da!" dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise "Evde video çekmekten vazgeçip biraz gençlerle iç içe olmak size iyi gelecektir. Bu sayede Shutterstock'dan fotoğraf seçmek yerine, gençlerle bir fotoğrafınızı koyarsınız Kılıçdaroğlu" yorumunu yaptı. İşte CHP'nin Shutterstock'tan temin ettiği o fotoğraflar ve tepkiler: