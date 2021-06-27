Kemal Kılıçdaroğlu’nun gençliği bildiğin Shutterstock’dan!

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas, Shutterstock fotoğraflarını paylaşarak, "Kılıçdaroğlu gençlik burada falan değil, bildiğin Shutterstock'da!" dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise "Evde video çekmekten vazgeçip biraz gençlerle iç içe olmak size iyi gelecektir. Bu sayede Shutterstock'dan fotoğraf seçmek yerine, gençlerle bir fotoğrafınızı koyarsınız Kılıçdaroğlu" yorumunu yaptı. İşte CHP'nin Shutterstock'tan temin ettiği o fotoğraflar ve tepkiler:
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitter'daki hesabında bulunan kapak görselindeki gençlerin fotoğraflarının Shutterstock'tan temin edildiği ortaya çıktı. AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas sosyal medyadan Kılıçdaroğlu'nun Twitter'daki 'Gençlik burada!' yazılı kapak fotoğrafını stok fotoğraf satışının yapıldığı Shutterstock'tan temin edilerek kapak fotoğrafı yapıldığını belirtti.
"GENÇLİK BURADA FALAN DEĞİL, BİLDİĞİN SHUTTERSTOCK'DA!"
Arvas sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gençlik burada falan değil, bildiğin Shutterstock'da! Hayır, bir de başörtülü hanımefendinin kıyafetini de başka birisinden almışlar. Yetmemiş yüzüne 'sahte gülümse' eklemişler İşte gençlere bu kadar uzaksınız! @herkesicinCHP @kilicdarogluk" ifadelerini kullandı.
"EVDE VİDEO ÇEKMEKTEN VAZGEÇİP BİRAZ GENÇLERLE İÇ İÇE OLMAK SİZE İYİ GELECEKTİR"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ ise Arvas'ın paylaşımını alıntılayarak Kılıçdaroğlu'na hitaben, "Evde video çekmekten vazgeçip biraz gençlerle iç içe olmak size iyi gelecektir. Bu sayede Shutterstock'dan fotoğraf seçmek yerine, gençlerle bir fotoğrafınızı koyarsınız Kemal Kılıçdaroğlu" yorumunu yaptı.
"KEMAL BEYİN AJANSI 'SHUTTERSTOCK' A DÜŞMÜŞ"
Sosyal medyadan konuyla ilgili farklı tepkiler de geldi. Gazeteci-yazar Aslan Değirmenci, Arvas'ın paylaşımını alıntılayarak sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Dağ, "Kemal beyin ajansı 'Shutterstock' a düşmüş. Acaba 1 aylık ücretsiz denemeden mi faydalandılar yoksa ödeme mi yaptılar? Soru: Kendi gençleri nerede?" ifadelerine yer verdi.
"DAHA NE KADAR KENDİNİZİ REZİL EDECEKSİNİZ?"
Türkiye-Uluslararası İlişkiler Uzmanı Öznur Küçüker Sirene, fotoğraflarla ilgili şu değerlendirmede bulundu: "Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitter sayfasındaki "Gençlik burada" görselinde kullandığı gençlerin resimleri Shutterstock'tan satın alınıp montajlanmış. Daha ne kadar kendinizi rezil edeceksiniz?"
"GENÇLERLE İLETİŞİM AĞI BİLE YALAN ÜZERİNE KURULU"
AK Parti Malatya Gençlik Kolları'ndan Emrah Özkoca ise sosyal medyadan şu yorumda bulundu: "Kılıçdaroğlu, Shutterstock'da manken temalı stok fotoğraflarını alıp 'Gençlik Burada' kapağı yapmış. Gençlerle iletişim ağı bile yalan üzerine kurulu. Kendisinin gençlerle uzaktan yakından alakası yok. Acınası"
"GENÇLERİN DEMOKRATİK AMCASI" KEŞKE GERÇEKTEN GENÇLERLE BİR BAĞ KURABİLSEYDİN."
AK Partili Gülten Durdu ise şu ifadeleri kullandı: "Gençlerin demokratik amcası" keşke gerçekten gençlerle bir bağ kurabilseydin. Belki o zaman shutterstock görüntülerle kendine banner yapmak yerine; gençleri kucakladığın gerçek bir fotoğrafın olurdu arşivinde. Zaten aday da olmuyorsun, en iyisi boş ver"
"GENÇLİK NEREDEYMİŞ? SHUTTERSTOCK'DAYMIŞ"
AK Parti Gençlik Kolları Defne İlçe Başkanı Yusuf Özyurt ise "Dört genci bir araya getirip fotoğrafını çekemeyen adamlar 83 milyonu yönetmeye talip! Gençlik neredeymiş Shutterstock'daymış" ifadelerini kullandı.