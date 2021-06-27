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Giriş Tarihi: 27.6.2021

Kısıtlamalı son pazar

Fatma GÖKSU Fatma GÖKSU
Kısıtlamalı son pazar
Türkiye, 1 Temmuz itibarıyla pandemiyle mücadelede yeni bir döneme girecek. Üçüncü dalganın atlatılması ve hızlı aşılamaya paralel olarak bazı kısıtlamalar kaldırıldı. Son kabine toplantısıyla pazar günü ve hafta içi belli saatten sonra sokağa çıkma kısıtlamasının kalkması, restoran, kafe ve AVM'lerin normal çalışma sürelerine dönmesi kararlaştırıldı. Bugün son kez pazar günleri uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından normalleşme adımları başlayacak.

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KALDIRILAN yasaklara karşın uzmanlar maske, mesafe, temizlik kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. 18 yaş üstü tüm vatandaşların aşılanmasını tavsiye eden uzmanlar, virüse karşı en büyük silahın aşı olduğu söyledi.
Sokağa çıkma kısıtlamaları (hafta içi, hafta sonu) tümüyle sona erdi.
Şehirlerarası kısıtlamaları ve toplu ulaşımı kapsayan kurallar kaldırıldı.
Toplu taşımada yaş sınırı kaldırıldı.
Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçildi.
HES kodu uygulaması yaygınlaştırılacak.
Müzik kısıtlaması 24.00'e çekildi.

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Kısıtlamalı son pazar
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