Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Roma'da ikili temaslarda bulundu

İtalya'nın ev sahipliğinde Roma Fuar Merkezi'nde düzenlenen DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyon ve Suriye konulu kısıtlı katılımlı bakanlar toplantılarına iştirak eden Çavuşoğlu, toplantılar kapsamında bazı ikili temaslarda da bulundu.

"HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIR OLDUĞUMUZU İFADE ETTİK"

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, Orta Afrika Cumhuriyeti'nden mevkidaşıyla görüştüğünü belirterek, "Kendilerine her türlü desteğe hazır olduğumuzu ifade ettik." ifadesini kullandı.