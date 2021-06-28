Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan şehirlerarası otobüs seyahatlerinde namaz molası kararı

Diyanet İşleri Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na şehirlerarası otobüs seyahatlerinde mola düzenlemesi yapılması ve değerlendirilmesi için ve bir yazı gönderdi.

"ŞEHİRLERARASI OTOBÜS SEYAHATLERİNDE NAMAZ MOLASI İÇİN VATANDAŞLARIMIZDAN BAŞKANLIĞIMIZA YOĞUN TALEP GELMEKTEDİR"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş yazdığı yazıda, "Vatandaşlarımız tarafından şehirlerarası otobüs seyahatlerinde mollaların, namaz vakitlerinin dikkate alınarak belirlenmesi ve namazların vaktinde edasını sağlamak için makul bir süre ayrılması konusunda Başkanlığımıza yoğun talepler gelmektedir" ifadelerine yer verdi.

ŞEHİRLERARASI OTOBÜS SEYAHATLERİNDE MOLALARIN, NAMAZ VAKİTLERİNİN DİKKATE ALINARAK BELİRLENMESİ TALEP EDİLDİ

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş resmi yazıda, "Anayasamızın 24'üncü maddesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 9'uncu maddesi, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 18'inci maddesine göre herkesin düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne; dinini veya inancını, tek başına veya topluca ve kamuya açık veya özel olarak öğretme, uygulama, ibadet etme hürriyetine sahip olduğu malumlarıdır. Bu itibarla; vatandaşlarımız tarafından gelen söz konusu talepler doğrultusunda şehirlerarası otobüs seyahatlerinde molaların, namaz vakitlerinin dikkate alınarak belirlenmesi ve namazların vaktinde edasını sağlamak üzere makul bir süre ayrılması ile ilgili Bakanlığınızca yapılabilecek düzenlemelerin değerlendirilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini saygılarımla arz ederim" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE DÜŞÜNCE PLATFORMU'NDAN AÇIKLAMA

Türkiye Düşünce Platformu, Diyanet İşleri Başkanlığı'na konuyla alakalı bir açıklama yayınlayarak Diyanet İşleri Başkanlığı'na teşekkür etti.

Türkiye Düşünce Platformu yaptığı açıklamada "Diyanet İşleri Başkanlığımız son zamanlarda birçok olumlu çalışmalara imza atmaktadır. 4-6 yaş okul öncesi dönem din eğitimi çalışmaları ile geleceğimizin teminatı olan yavrularımızın dini ve milli değerlere bağlı ve pedagojik esaslara uygun koşullarda yetişmeleri için tüm imkânları seferber etmektedir. Yine aile ve dinî rehberlik büroları aracılığıyla evli vatandaşlarımıza ve evlenecek olan gençlerimize aile içi iletişim, ebeveynlik kursları, anne ve babalık okulları ve çatışma çözme konularında destek olmaktadır. Bu önemli çalışmalar halkımız nezdinde büyük itibar görmektedir" ifadelerini kullandı.

"OTOBÜS FİRMALARININ NAMAZ SAATLERİNE GÖRE MOLA VERMESİ DÜZENLEMESİ BÜYÜK BİR MAĞDURİYETİ ÖNLEMİŞ BULUNMAKTADIR"

Türkiye Düşünce Platformu açıklamasını şöyle devam etti: "Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ali Erbaş hocamızın imzası ile İçişleri, Kültür ve Turizm, Ticaret ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarımıza gönderdiği ve şehirlerarası seyahatlerde otobüs firmalarının namaz saatlerine göre mola vermesi yönünde gerekli düzenlemelerin yapılmasını öngören yazı ile halkımızın büyük bir mağduriyeti önlenmiş bulunmaktadır. Yıllardır halkımızın büyük bir sorun olarak gördüğü bu durumun çözülmesi yönünde atılan bu önemli adımdan dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Muhterem Diyanet İşleri Başkanlığımıza sonsuz şükranlarımızı sunar, bu kararın devletimiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını Cenabı Mevla'dan niyaz ederiz."