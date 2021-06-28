Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, tarih belli mi? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı var mı, bu hafta olacak mı?

Yeni haftanın gelmesi ile birlikte "Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?" sorusuna yanıt aranmaya başlandı. En son 21 Haziran tarihinde gerçekleştirilen toplantı sonrası sokağa çıkma yasağı ve diğer yasaklar hakkında açıklamalar yapılmıştı. Müzikle ilgili kısıtlamaların ise saat 24:00'a çekildiği açıklanırken şehirler arası seyahat kısıtlamaları ile şehir içi toplu taşımadaki kısıtlamalarında sona erdiği duyurulmuştu. Bu kapsamda; bu hafta Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı var mı, olacak mı? Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Yeni haftanın gelmesi ile birlikte Kabine Toplantısı tarihi merak edilmeye başlandı. En son yapılan kritik toplantı 21 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilmişti. Yeni haftanın Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı tarihi ise henüz belli olmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır.
EN SON KABİNE TOPLANTISI'NDA ALINAN KARARLAR ŞU ŞEKİLDE;
Kabinede alınan kararları paylaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "1 Temmuz itibariyle başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili kısıtlamayı da 24:00'e çekiyoruz.
Şehirler arası seyahat kısıtlamaları ile şehir içi toplu taşımadaki kısıtlamalar sona eriyor. HES kodu uygulaması yaygınlaştırılarak sürdürülecektir. Konu ile ilgili ayrıntılar, İçişleri Bakanlığımızın genelgesiyle açıklanacaktır. Sırası gelen herkesin aşı olması hayati öneme sahiptir. Bizde aşımızı olarak bilim insanlarımıza olan güvenimizi gösterdik." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, Kovid-19 aşılama programı ile ilgili olarak ise şunları söyledi: "Son bir haftada nüfusuna oranla dünyada en çok aşı yapan ülke konumundayız. Hedefimiz birkaç hafta içerisinde aşılamayı 18 yaş üzerindeki nüfusumuzun tamamına açmaktır. Vatandaşlarımdan, aşı konusundaki manipülasyonlara itibar etmemelerini, bu konuda bilim insanlarına kulak vermelerini istiyorum."
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
- 1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz.
- Müzikle ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiyoruz.
- Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor.
- 1 Temmuz itibarıyla Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor.
- Hedefimiz birkaç hafta içinde 18 yaş üzerindeki nüfusumuzun tamamına açmaktır.
- Alınan tüm bu kararlar 1 Temmuz itibariyle geçerli olacak.