Müsilajla mücadele için Bilim Kurulu kuruldu

Marmara Denizi'ni tehdit eden müsilajdan temizlemek için yapılan ilk inceleme ve araştırmalar sonrasında, Kocaeli'nde gerçekleştirilen toplantıda 22 maddelik eylem planı açıklanmıştı. 8 Haziran günü Marmara'dan müsilajın temizlenmesi amacıyla top yekün bir çalışma başlatıldı. Bu arada 24 Haziran günü Marmara Belediyeler Birliği bünyesinde, 21 bilim insanından oluşturulan Bilim ve Teknik Kurulu açıklandı.

EYLEM PLANININ İLK MADDESİYDİ

Müsilaj ile mücadele kapsamında hazırlanan 'Eylem Planı'nın ilk maddesinde yer alan ve Marmara Bölgesi'nde kirliliğin azaltılması ve izleme çalışmalarının yürütülmesi amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ilgili kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, sanayi odaları ve STK'lardan geçtiğimiz günlerde bir koordinasyon kurulu oluşturuldu. Aynı maddede belirtildiği gibi bir de Marmara Belediyeler Birliği bünyesinde Bilim ve Teknik Kurulu oluşturuldu.

KURULUN BAŞKANI MANDAL

Marmara bölgesinde kirliliğin azaltılması ve izleme çalışmalarının yürütülmesi amacıyla oluşturulan ve TÜBİTAK başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın başkanlığını yapacağı Bilim ve Teknik Kurulu, kentsel ve endüstriyel atık sular, tarımsal aktiviteler, gemilerden kaynaklı riskler ile atmosferik taşınımı da kapsayacak şekilde kirlilik baskısına ve bu baskıların azaltılması için araştırma ve çalışmalarda bulunacak.

İLK TOPLANTI

Marmara Denizi'nin hidrodinamik, hidrobiyolojik şartları ile kimyasal yapısına, müsilaj ve diğer kirlilik unsurlarının temel sektörel etkileri ile sektörlerin deniz kirliliği üzerine etkisine odaklanacak kurul, ilk toplantısını 29 Haziran 2021 günü TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde yapacak. Toplantı öncesi saat 14:00'de Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, basın mensuplarına bilgilendirme gerçekleştirilecek.

KURUL'DA KİMLER VAR

Marmara Denizi Eylem Planı Bilim ve Teknik Kurulu Kurul Başkanı

Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK Başkanı

Kurul Üyeleri

Doç. Dr. Ahsen Yüksek, İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Ayşen Erdinçler, Boğaziçi Üniversitesi / İBB

Prof. Dr. Barış Salihoğlu, Ortadoğu Teknik Üniversitesi / MARMOD

Prof. Dr. Bülent Keskinler, Gebze Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Çolpan Polat Beken, TÜBİTAK MAM

Prof. Dr. Funda Yercan, Piri Reis Üniversitesi

Prof. Dr. Güçlü İnsel, İstanbul Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Güleda Engin, Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Gülşen Altuğ, İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. İzzet Öztürk, İstanbul Teknik Üniversitesi / TÜBA

Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar, İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Melike Gürel, İstanbul Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Mete Yılmaz, Bursa Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa Sarı, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Nuray Çağlar, İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Nüket Sivri, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa

Dr. Osman Okur, TÜBİTAK MAM Başkanı

Prof. Dr. Saadet Karakulak, İstanbul Üniversitesi

Dr. Selma Ayaz, TÜBİTAK MAM Ens. Md.

Prof. Dr. Sevil Veli, Kocaeli Üniversitesi