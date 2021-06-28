ODA TV yalan haberciliğini devam ettiriyor

Soner Yalçın'ın imtiyaz sahibi olduğu ODA TV büyük yalanında ısrarcı olmaya devam ediyor. TRT adına çekilen dizide kullanılan plastik oyuncak siyahları gerçek silahlar olarak sunan ve gerçek silahlar(!)ın KADEM Vakfı'na ait Ataşehir Kız Öğrenci Yurdu'nun içinden taşındığı savunan ODA TV, şimdi de "Kız öğrenci yurdu silah deposu mu... Emniyet suskun..." başlıklı haber yayınladı.
ERKAM: "ODA TV'NİN HABERİ TAM KOMEDİ. OYUNCAK SİLAHIN İZNİ Mİ OLUR?"
SABAH'a konuşan dizinin uygulayıcı yapımcısı Muhammet Erkam; ODA TV'nin "Kız öğrenci yurdu silah deposu mu... Emniyet suskun..." başlıklı haberinin tam bir komedi olduğunu söyledi.
Erkam, "Oyuncak silahın izni mi olur? Plastik silahlar için emniyetten izin almaya kalkarsak plastik, oyuncak ya da aksesuar silahı satan bulunduran herkesin emniyetten izin alması gerekir. Mahalleden oyuncak silahla oynayan çocukların emniyetten izin alması gerekir" dedi.
Muhammet Erkam
Erkam; İstanbul Valiliği ve İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne başvurarak dizinin çekim izinleri aldıklarını, izne gerek olmamasına rağmen Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne dilekçeyle haber verildiğini söyledi.
ODA TV'NİN YENİ YALANI: "KIZ ÖĞRENCİ YURDU SİLAH DEPOSU MU... EMNİYET SUSKUN..."
ERKAM: "YAV APTALLIĞIN BU KADARI DA OLMAZ"
ODA TV; söz konusu yalan haberine bugün de devam etti ve "Kız öğrenci yurdu silah deposu mu... Emniyet suskun... TRT ve KADEM açıklama yaptı..." iddiasında bulundu.
Dizinin uygulayıcı yapımcısı Muhammet Erkam, ODA TV'nin söz konusu haberine tepki gösterdi ve "Yav aptallığın bu kadarı da olmaz. Tüy dikmek dedikleri mesele bu. Şimdi resmi izinleri paylaşıcam. Sonra bir yalan daha söyleyecekler o zaman diğer belgeleri yayınlayacağım. Ne kadar aptal olduklarını ne kadar şeref yoksunu olduklarını ortaya koymaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
SABAH'a konuşan Muhammet Erkam, şunları söyledi:
"Bir filmin yapım süreci şöyle işler. Bu dizi üzerinde önce TRT'ye proje sunduk, proje kabul edildiğinde sözleşme imzaladık. İstanbul Valiliği, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne başvurarak çekim izinleri aldık. Bu izinlerde hangi ilçede diziyi çekeceğimiz de yer alıyordu."
"Dizide bir patlama, bir polis arabası ve bir üniformalı polis çekilecekse İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne başvuru yapalır. Bu çekimler iç mekanda olacaksa o zaman emniyete bir izin başvurusu yapmaya gerek yoktur. Burada söz konusu olayda izne gerek olmamasına rağmen Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne dilekçeyle haber verildi."
"İstanbul Valiliği izin yazısı, TRT ilgi yazısı ve çalışacak ekibin tüm listesi dilekçeyle birlikte emniyete sunulmuştur. Emniyet Müdürlüğü izniyle bir çekimlere yaptık. Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ekipler geldi ve polisler izinleri gördükten sonra çekim alanından ayrıldılar."
"Komik olan şu… Aksesuar silahlar için emniyetten izin almaya kalkarsak plastik, oyuncak ya da aksesuar silahı satanı bulunduran herkesin emniyetten izin alması gerekir. Mahalleden oyuncak silahla oynayan çocukların emniyetten izin alması gerekir. Oda TV'nin bu haberi tam bir komedidir."
"Biz her işimizi izinli ve hukuka uygun yaptık. Oyuncak silahın izni mi olur? Kimmiş bu tahta ve plastik silahların gerçek olabileceğini söyleyen uzmanlar? Oda TV askeri uzmanlarını açıklasın."
"Biz yapım olarak çok iyi iş yaptığımızın farkındayız. Keşke askeri uzmanlar da o kadar uzman olsa? Bu haberi yapan da keşke gazeteci olsa..."
ODA TV, KADEM'İ HEDEF ALDI
ODA TV yazarı Caner Taşpınar'ın, "Öğrenci yurdundan çıkan silahlar" başlıklı haberinde, "KADEM Vakfı'na ait Ataşehir Kız Öğrenci Yurdu'nun içinden taşındığı iddia edilen silahların fotoğraflarına Odatv ulaştı" iddia edilmişti.
DİZİDE KULLANILAN SİLAHLAR PLASTİK OYUNCAK SİLAHLAR
ODA TV'nin haberinin yalan olduğu, söz konusu silahların TRT adına çekilen ve FETÖ'nün mahrem yapılanmasını anlatan dökü drama dizisinde kullanılan plastik oyuncak (imitasyon) siyahlar olduğu öğrenildi.
Dizinin yapımcısı Halis Cahit Kurutlu "Yaklaşık 2 yıldır çalıştığımız, FETÖ'nün 'mahrem' yapılanmasını, örgütsel şemasını anlatan, Türkiye tarihinde bir ilk olarak itirafçıların yüzü açık röportajları alınan 'mahrem' projesine Temmuz ayında yayınlanınca FETÖ'den büyük tepki bekliyorduk fakat ilk ses ODA TV'den geldi" demişti.
Dizinin reji asistanı Ömer Sevinç ise ODA'yi eleştirdi ve "Türkiye'de habercilik bu işte. Film seti orası. Bizzat setinde çalışıyorum. Askeri danışmanlarımızın olduğu film seti üstelik. Gelip sorsaydınız anlatırdık ama işte.. Ayrıca motorumun bagajı gözüküyor hemen siliyosunuz fotoğrafı izinsiz çekim yapmışsınız" ifadelerini kullanmıştı.
SERT: SİLAHLAR GERÇEK DEĞİL
Oyuncu Batuhan Sert, "ODA TV tarafından yapılan öğrenci yurdundan silah çıktı' haberini yapanlara duyurulur. Silahlar setimizde bulunan sanat ekibi tarafından getirilen silahlardır. Silahlar gerçek değildir. 'Kamyonlarla tüfekler, silahlar taşındı' haberi aslında ekibimizin işini ne kadar iyi yaptığının göstergesidir. Keşke detaylı bir şekilde araştırılıp haber yapılsaydı." ifaderiyle ODATV'ye yüklendi.
KAYA: ODA TV BİRAZ DESTEKLİ AT
Sanat şef asistanı Aşkın Kaya da, ODA TV'ye tepki gösterdi ve "Yoo kayıp değil kiralık bu silahlar varsa bir çekim için kiralayabiliriz. Seri numarasını hatırlamıyor musun peki? Biraz destekli at. Yalnızca belgesel çekiyorduk. 'Kimler milletin üstüne silah doğrulttu?' görün istedik. Yakında TRT'de" ifadelerini kullandı.
Aşkın Kaya'nın ODA TV'nin haberinde yer alan fotoğrafta bulunan kişinin kırmızı tişörtlü kişi olduğu öğrenildi. Aşkın Kaya'nın, plastik silahları topladığı bildirildi.