ODA TV yalan haberciliğini devam ettiriyor

ODA TV'NİN YENİ YALANI: "KIZ ÖĞRENCİ YURDU SİLAH DEPOSU MU... EMNİYET SUSKUN..."

ERKAM: "YAV APTALLIĞIN BU KADARI DA OLMAZ"

ODA TV; söz konusu yalan haberine bugün de devam etti ve "Kız öğrenci yurdu silah deposu mu... Emniyet suskun... TRT ve KADEM açıklama yaptı..." iddiasında bulundu.

Dizinin uygulayıcı yapımcısı Muhammet Erkam, ODA TV'nin söz konusu haberine tepki gösterdi ve "Yav aptallığın bu kadarı da olmaz. Tüy dikmek dedikleri mesele bu. Şimdi resmi izinleri paylaşıcam. Sonra bir yalan daha söyleyecekler o zaman diğer belgeleri yayınlayacağım. Ne kadar aptal olduklarını ne kadar şeref yoksunu olduklarını ortaya koymaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.