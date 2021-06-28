Teşkilattan renkli provokasyon

İstanbul Beyoğlu'nda izinsiz gösteri yürüyüşü yapmak isteyen LGBT'li gruba yasal işlem yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, uyarılara rağmen görevlilere mukavemette bulunan ve yakalanan 46 kişiye yasal işlem başlattı. CHP'nin LGBT'ye yönelik desteği ise dikkat çekti. CHP Sarıyer Gençlik Kolları, sosyal medya hesabından Aşkın cinsiyeti olmaz. Aşk aşktır. #OnurHaftası #Pride2021" paylaşımında bulundu. CHP'li Kadıköy Belediyesi'nden de "LGBTİ+ Onur Haftası Kutlu Olsun! Tüm renklerimizle bir aradayız" paylaşımı geldi.