Son dakika | ByLock yazışmalarına Yazıcıoğlu sorgusu

'ALPER AKPAK, SAVCILIĞA GİTTİKTEN BİRKAÇ GÜN SONRA ÖLDÜRÜLDÜ'

'Silahlı terör örgütü adına suç işleme, yalan tanıklık, iftira, suç uydurma, suçu ve suçluyu övme' suçlarından BBP eski MKYK üyesi Emrullah Önalan da suçlamaları kabul etmedi. En başından beri olayın suikast olduğuna inandığını ifade eden Önalan, Yazıcıoğlu'nun helikopter başındayken çekilmiş görüntüsünü de izlediğini söyledi. Görüntüleri, merhum gazeteci Ahmet Akpak'ın izlettirdiğini öne süren Önalan, kendisini şöyle savundu:

"Alper ile bir karayolunda buluştuk. Araç içerisinde bana 10-15 saniyelik görüntü izletti. Görüntüde helikopter düşmüş, 3 parkalı adam helikoptere doğru gidiyor, Muhsin başkanın sırtı dönük yeni kalkmış gibi, arkasından biri de bunu kameraya çekiyor. O zaman Mustafa Destici'yi aradım o da 'Bu işlere savcılık bakıyor' dedi. Görüntünün devamı ya da öncesi olabilir. Uzun görüntüden bana bir kesit izlettiler. O gün bana bunu izlettiler ama başka bir amaçları var mıydı bilmiyorum. Tabi bütün bunlar varken hiçbir şey yokmuş gibi yapamazdım. Avukat arkadaşlarla görüşüp savcılığa anlatmaya karar verdik. O zaman Malatya Savcılığına gidip ifade verdik. Savcılığa ifade verdikten sonra Alper Akpak ile görüşüp görüntüleri rica ettik, o da 'Bana bir hafta süre verin' dedikten sonra Kasımpaşa'da öldürüldü. Biz savcılığa ifade verdikten birkaç gün sonra Alper Akpak öldürülüyor. Alper'in görüntüyü başka kişilere gösterdi mi bilmiyorum. Alper'in kaynağı babası. Babası, normal bir gazeteci değildi, farklı ilişkileri olan biriydi."