Sputnik V aşısının delta varyantına karşı etki oranı açıklandı

"DELTA MUTASYONUNDA AŞININ ETKİSİNDE HAFİF BİR AZALMA GÖRÜYORUZ"

Logunov, "Delta mutasyonunda aşının etkisinde hafif bir azalma görüyoruz. Bu, Sputnik V aşısında yüzde 2,6 dolaylarında bir azalma. Bu oran, yabancı aşılarda 3 ile 5 oranları arasında değişiyor. Aşının Delta mutasyonuna karşı etkinlik oranı yüzde 90 dolaylarında" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Logunov, enstitü olarak tüm verileri topladıklarını ve toplanan verileri istatistiksel olarak devletin sağlık sistem veri tabanına işlediklerini belirtti.