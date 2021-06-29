Son dakika haberleri... Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS), 26-27 Haziran tarihlerinde, yurt genelinde milyonlarca adayın katılımı ile tamamlandı. Adaylar, ilk gün oturumunda TYT soruları karşısında ter dökerken ikinci gün oturumunda AYT soruları ve YDT soruları cevaplamak için çaba sarf etti. Bu noktada, sınavın tamamlanması ile beraber gözler ÖSYM'nin "YKS soruları ve cevapları açıklandı" duyurusuna kilitlenmişti. Edinilen bilgiye göre, YKS soruları ve cevapları ÖSYM tarafından açıklandı!

YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav sonucunun açıklanacağı tarih belli oldu. ÖSYM'nin sınav takvimine göre YKS sınav sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak.

YKS puan hesaplama robotu : YDT, AYT ve TYT'de YKS baraj puanı kaç? 2021 ÖSYM YKS puan hesaplama ve YDT, AYT, TYT baraj puanı!

YKS SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2021 YKS soru ve cevap anahtarı erişime açıldı. ÖSYM, TYT soruları - cevapları, AYT soruları - cevapları ve YDT soruları - cevapları başta olmak üzere, bütün oturumlara ilişkin cevap anahtarlarını adayların erişimine açtı. Peki, YKS (TYT, AYT, YDT) soruları ve cevapları nasıl, nereden görüntülenir?

İşte, TYT, AYT, YDT soruları ile YKS cevap anahtarı 2021;