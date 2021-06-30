"Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak ve saat kaçta?" sorusunun yanıtı sorgulanmaya başlandı. Her hafta düzenli olarak toplanan kritik toplantının ana maddesi koronavirüs salgını, aşı çalışmaları ve yeni normalleşme dönemine ilişkin süreç olacak. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bu kapsamda; Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak ve saat kaçta? Bilim Kurulu Toplantısı'ndaki kritik gündemi Bakan Koca duyurdu!
BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısı'nın 30 Haziran'da gerçekleşeceğini bildirdi. Çarşamba günü yapılması beklenen toplantı sonrası Bakan Koca'nın açıklamalarda bulunması bekleniyor.
BAKAN KOCA'DAN AŞI MESAJI
Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından "HER 4 KİŞİDEN BİRİNİN AŞISI TAMAMLANDI. Çift doz aşısı yapılanların sayısı bugün öğle saatlerinde 15 Milyona ulaştı. 18 yaş ve üstü nüfusumuzun %25'i artık aşılı. Salgına karşı gücümüzün artması oranın yükselmesine bağlı. Aşımızı yaptıralım" mesajını paylaştı.
26 ilde 224 vaka delta varyantı olarak tespit edildi. 224 vakanın 134'ü İstanbul'da tespit edildi. Özellikle delta varyantı artıyor dedi Bakan Koca. İki doz arasındaki aşılama süresinin yarın bilim kurulunda gündeme geleceğini söyledi.
60 yaş üstü ve sağlık çalışanlarının 3. doz aşılarıyla ilgili de yarınki bilim kurulu toplantısında gündemde olacağını söyledi.
SON BİLİM KURULU TOPLANTISI'NDA ALINAN KARARLAR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 Haziran'da gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantısı sonrası koronavirüsle mücadelede ile ilgili önemli mesajlar vermişti.
Bakan Koca, Hindistan kökenli Delta mutasyonunun Türkiye'de 134 kişide tespit edildiğini söyledi ve mutasyonun ağırlıklı olarak İstanbul'da görüldüğünü ifade etti. Ayrıca Bakan Koca, yerli aşı çalışmalarında son durumu açıklayıp Türkiye'ye gelen toplam aşı miktarını duyurdu. Toplumsal bağışıklığa vurgu yapan Bakan Koca, Kurban Bayramı'na kadar nüfusun en az yüzde 70'inin en az bir doz aşılanması hedefini dile getirmişti.