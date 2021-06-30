"Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak ve saat kaçta?" sorusunun yanıtı sorgulanmaya başlandı. Her hafta düzenli olarak toplanan kritik toplantının ana maddesi koronavirüs salgını, aşı çalışmaları ve yeni normalleşme dönemine ilişkin süreç olacak. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bu kapsamda; Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak ve saat kaçta? Bilim Kurulu Toplantısı'ndaki kritik gündemi Bakan Koca duyurdu!