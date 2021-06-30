Esenyurt’ta korkutan çatı yangını

İstanbul Esenyurt'ta kebapçı dükkanında havalandırma bölümünde yaşanan arıza nedeniyle yangın çıktı. İş yerinden yükselen alevlerin bitişiğinde bulunan diğer binalara sıçraması mahalle büyük paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahaleleriyle kontrol altına alınırken, iş yerinin çatısında ve diğer binalarda maddi hasar oluştu.

Yangın İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Örnek Mahallesi 1372. Sokak'ta yer alan iki katlı bir binada meydana geldi. İddiaya göre giriş katta bulunan kebapçı dükkanının havalandırma bölümünde yaşanan arıza sebebiyle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek iş yerinin bitişiğinde bulunan binalara da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik müdahalelerin ardından yangını kontrol altına alırken, iş yerinin çatısında ve bitişiğindeki binalarda maddi hasar meydana geldi. Yangında can kaybı ve yaralı bulunmazken, duman etkilenen bir kişi ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.