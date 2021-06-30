Eski sevgili ile buluşma kanlı bitti! 1 kişi öldü bir kişi yaralandı

İstanbul Bağcılar'da eski sevgilisine mesaj atıp parkta buluşma ayarlayan 51 yaşındaki Ali Tulgaroğlu eski sevgilisi Nurgül A'nın yanında gelen Özlem D'nin arkadaşları tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Olayda silahı kullandığı tespit edilen Cemal A. (24) eski sevgili Nurgül A. ve 5 kişi daha Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Bağcılar 100.Yıl Mahallesi Fetih Caddesi üzerinde bulunan bir parkta 26 Haziran saat 02.00 sıralarında yaşanan olayda bir kişi öldü bir kişi yaralandı. İddiaya göre göre 51 yaşındaki Ali Tulgaroğlu, eski sevgilisi Nurgül A. ile telefonda konuşup tartıştı. Daha sonra Nurgül A. Tulgaroğlu'nu konuşmak üzere parka çağırdı. Tulgaroğlu, arkadaşı Kadir A. ile birlikte parka gelirken, Nurgül A.'nın yanında bulunan arkadaşı Özlem D.'de kavga çıkma ihtimaline karşın sevgilisini çağırdı.



ESKİ SEVGİLİ İLE KANLI BULUŞMA



İddiaya göre Özlem D.'nin sevgilisi kalabalık bir arkadaş grubuyla parka geldi. İki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Silahlı kavgada iki çocuk babası Ali Tulgaroğlu tabancayla vurularak hayatını kaybederken, arkadaşı ise bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.



"PARKA GİTTİK 5 KİŞİ ATEŞ ETTİ"



Konuyla ilgili yaralı Kadir A'nın alınan ifadesinde Tulgaroğlu ile arkadaş olduğunu ve kendisini arayarak parka çağırdığını olay yerine geldiklerinde 4 ile 5 kişilik grubun kendilerine doğru ateş ettiğini beyan etti. Polis olay yerinde 8 kovan ele geçirdi.



SİLAHI KULLANAN YAKALANDI



Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay günü eski sevgili Nurgül A. ile birlikte Özlem D., Mücahit B., Eren Y.Z., ve Rıdvan D.'yi gözaltına aldı. Çalışmaların devamında olay sırasında silahı kullandığı tespit edilen 8 adet suç kaydı olan Cemal A. (24) ve onunla birlikte kaçan 53 adet suç kaydı olan Aziz Ö. (27) Başakşehir'de gözaltına alındı.



Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince gözaltına alınan 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.