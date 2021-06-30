Hakim ve savcılar normal çalışma düzenine dönüyor

Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulunda normalleşme takvimine ilişkin gündem ele alındı. Genel Kurul'da alınan karara göre; tam kapanma tedbirlerine son verilerek tüm hakim ve cumhuriyet savcılarının normal çalışma düzenine dönmesine, esnek çalışma uygulamasına son verilmesine karar verildi.

Genel Kurul'da, hakim ve savcıların haftalık çalışma süresi ve günlük çalışma saatleri yönünden görev yapılan yerlerdeki kamu kurum ve kuruluşlarının çalışma saatlerine ilişkin genel uygulamaya göre hareket edilmesine yönelik karar alındı.

Ayrıca, yalnızca gebeliğin 24. haftasından 32. haftasına kadarki süre içerisinde bulunan hakim ve savcıların idari izinli sayılmalarına, bugün gerçekleşen Genel Kurul gündeminde karar verildi.