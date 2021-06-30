Kadıköy’deki yangında müzisyenin hayatını kaybetmesi olayında flaş!

Kadıköy'de dün saat 07.00 sıralarında 4 katlı bir binanın 1. katında çıkan yangın sonucu alevlerin söndürülmesinden sonra dairede kalan 8 kişiden biri olan Yusuf Can Döğüşçü'nün (20) cesedine ulaşıldı. Genç adamın cenazesi Adli Tıp Kurumuna gönderilirken olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerimin ardından adliyeye getirildi. Şüpheli şahıs, çıkarıldığı İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili inceleme yapan polis ekipleri, yangının kundaklama sonucu meydana geldiğini ortaya çıkarırken cezaevinden kısa bir süre önce çıkan şüpheli Mahmut S.'nin daha önce yaşadığı daireye geldiğini ve içeri girip evde kalmak istediğini, evde yaşayanların ise Mahmut S.'ye izin vermemesi üzerine duruma öfkelenen şüphelinin battaniyeyi tutuşturarak evi ateşe verdiğini belirledi. Şüpheli Mahmut S., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

'SİGARAMI MASAYA KOYMUŞTUM, GELDİĞİMDE DUMANLARI GÖRDÜM'

Adliyeye getirilen şüpheli Mahmut S., savcılıktaki ifadesinde 28 Haziran tarihinde cezaevinden çıktığını söyleyerek 'Dilovası'na kadar bir arkadaşım beni bıraktı. Sonrasında oraya gelen arkadaşlarımla birlikte Kadıköy'e gidip alkol aldık. Sonrasında arkadaşım Burak aparta geçti. Diğer arkadaşım Serhat'la birlikte biraz daha içip biz de aparta geçtik. Sonrasında birkaç arkadaşımla buluşup çay içip aparta geri döndüm. Oğuz isimli arkadaşıma mesaj atıp aparttan ayrılacağımı söyledim. Sonrasında çakmağımı ve sigaramı masaya bırakıp tuvalete gittim. Döndüğümde dumanlar olduğunu gördüm. Aparttan çıkarken kalanların da çıkması için bağırdık.' dedi.

'YANGINA BEN SEBEP OLMADIM'

Şüpheli Mahmut S. ifadesinin devamında 'Ben Burak Kaya'nın ifadesinde beyan ettiği gibi elime battaniye alıp yakmadım. Yusufcan Döğüşçü isimli şahsı sadece birkaç kez görmüşlüğüm var fakat samimiyeti yoktur. Çıkan yangında Yusuf'un öldüğünü duydum. Yangına ben sebebiyet vermedim. Yangının ne şekilde çıktığını bilmiyorum. Yusufcan'ın kaldığı oda bizim odanın arkasında kalır' şeklinde konuştu.

SAVCILIKTAN TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılık, şüpheli Mahmut S.'yi 'Yangın çıkarmak suretiyle öldürme' suçundan tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk etti.

Şüpheli hakimlik sorgusunda üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirterek tutuksuz yargılanmayı talep etti.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Hakimlikteki sorgusunun ardından İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Mahmut S.'nin sevk edildiği suç maddesinden tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.