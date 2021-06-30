Kadınlara özel Riva Elmasburnu Plajı sezonu açtı

Şehre yakın bir konuma ve tatil yöresi standartlarındaki tek kadınlar plajına sahip Elmasburnu Tabiat Parkı modern tesisleri ve kaliteli hizmet anlayışıyla bu yaz da tatilcilerin gözdesi olacak.

4 GÜN KADINLARA ÖZEL

Beykoz Belediyesi tarafından turizm yatırımları kapsamında geçen yıl ilçeye kazandırılan tabiat parkında 29 adet locanın yer aldığı haftanın dört günü kadınlara özel plaj, mavi ve yeşil koylara bakan nezih bir restoran ve büfe ziyaretçileri bekliyor.

Sağlık Bakanlığı'nın kademeli normalleşme tedbirlerine uygun açılan plaj, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri yalnızca kadınlara hizmet veriyor. Ziyaretçiler cumartesi, pazar ve pazartesi günleri ise alandan ortak yararlanabiliyor. Kadınlara özel günlerde tesislerde çalışan personel de kadınlardan oluşuyor.

DOĞALGAZLI MANGAL KEYFİ

Deniz sonrası yeşil-mavi manzaraya karşı piknik yapmak isteyenler için, 165 adet piknik ünitesinin hazırlandığı mesire yerinde ise 9 bin m2'lik yürüyüş alanı ve 2 adet çocuk parkı bulunuyor. Bu yıl kurulan doğalgazlı mangal üniteleriyle piknikçiler zahmetsiz ve doğaya saygılı piknik yapıyor. Elmasburnu Restoran ise ziyaretçilere ilçeye özgü lezzetler ve ferah içeceklerden oluşan zengin bir menü sunuyor. Alanın plajı ve tüm ortak kulanım alanları Kovid-19 süreci de göz önüne alınarak çift vardiyalı kesintisiz bir hizmetle temizliyor.

BEYKOZ KÖY PAZARI ELMASBURNU'NDA

Beykoz Belediyesi turist ve ziyaretçilerin huzurlu bir yaz geçirmesi için alanda bir dizi yeniliğe de imza attı. Tesisin girişinde piknikçilerin ilçede yetişen doğal köy ürünlerini satın alabileceği "Beykoz Elmasburnu Köy Pazarı" için hazırlıklar yapıldı. Beykoz Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezi (BEYSEM) kursiyerleri de el işi ürünlerini artık köy pazarında satabilecek. Mevcut otoparkın kapasitesi ise artırılarak, 275 araçlık hizmet verecek şekilde yeniden düzenlendi. Ziyaretçiler, Elmasburnu Tabiat Parkı'na Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün belirlediği ücret tarifesiyle giriş yapıyor.