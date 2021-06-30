Mualla Irmak cinayetinde flaş gelişme! Cinayetten 16 yıl sonra gelen ceza!

İstanbul Şişli'de 42 yaşındaki Mualla Irmak'ın cesedi 25 Mart 2005'te yanında sekreter olarak çalıştığı jinekolog Op. Dr. M A.'nın muayenehanesinde bulundu. Ayakları ve ağzı koli bandıyla bantlı ve 23 yerinden bıçaklanan Irmak'ın ölmeden önce cinsel saldırıya uğradığı tespit edilmişti. Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan savcılık uzun yıllar bir şüpheli tespit edememişti.

ŞÜPHELİ CEZAEVİNDE ÖLDÜ

2016'da yeniden dosyayı ele alan savcılık Mualla Irmak'ın atletindeki DNA'nın Serkan G.'ye ait olduğunu belirledi. Tutuklanan Serkan G., "Kasten öldürme" ve "cinsel saldırı" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak dosya Yargıtay aşamasındayken Serkan G. cezaevinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybedince dava düşürülmüştü.

16 YIL SONRA YAKALANDI

Dosyayı kapatmayan Cumhuriyet Başsavcılığı, Mualla Irmak'ın ağzının kapatılması için kullanılan koli bandının üzerindeki parmak izinin sahibi bulmak için yeniden çalışma başlatmıştı. Derinleştirilen incelemeler sonucu parmak izinin 6 adet farklı sahte kimlik kullanan Irak vatandaşı Muhammet Kemal Majit B.'ye ait olduğu tespit edildi. Geçtiğimiz 1 Aralık'ta tutuklanan şüpheli hakkında "Kasten öldürme ve nitelikli cinsel saldırı" suçlarından ağırlaştırılmış hapis cezası talep edildi.

SAVUNMASINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Sanık savunmasında, 'Olayla alakam yoktur. Ben tornacı dükkânında çalışıyordum. Serkan G., yan tarafta bulunan araç kiralama dükkanı vardı. Yabancı olduğum için bana sık sık harçlık veriyorlardı. Ayakkabı almak için Serkan G.'den yardım istedim oda beraber gidip almayı teklif etti.

'BIÇAKLAMAMI SÖYLEDİ'

Taksiyle gittik bir binaya girdik. Orası ofis tarzında bir daireydi kapıyı hanımefendi açtı. İçeriye girdik, ikisi bir odaya girdiler. Sonrasında boğuşma sesleri duydum, içeri gittim. Serkan Mualla'yı kucağında tutuyordu. Her yer kan içerisindeydi, Serkan'ın elinde iki tane bıçak vardı. Birini elime verdi diğerini de boğazıma dayadı 'Seni öldürürüm' dedi. Bıçağı Mualla'nın bacağına sapladım, Serkan paspas istedi olay yeri temizlendikten sonra çıktım.

'BİR SENE SONRA ÖLDÜĞÜNÜ ÖĞRENDİM'

Olaydan sonra Serkan bana 'Kimseye anlatırsan senide öldürürüm' dedi. Hanımefendinin öldüğünü bir yıl sonra öğrendim. Tehdit edildiğim için anlatamadım. Kesinlikle öldürme ve cinsel saldırı eylemlerinde bulunmadım.' dedi. Savunmanın ardından muayenede çalışan jinekolog Op. Dr. M.A., tanık olarak dinlenmişti.

DOKTOR TANIK OLDU

İfadesinde, 'Şişli'deki muayenemdeydim saat 14.00 sularında Mualla Irmak'ın çalıştığı muayeneye gidiyordum. Gittiğimde kapıda hasta bekliyordu kapıyı çalmış ama açan olmamış. Anahtar ile içeri girdim. Herhangi bir olumsuzluk yoktu odama gittim. Biraz geçti, hasta dinlenme odasına gidince Mualla'yı yerde kanlar içerisinde ağzı ve kolları bantlı bir şekilde gördüm. Serkan daha önce muayeneye gelirdi Muhammed B.'i daha önce görmedim.' demişti.

MÜTALAA VERİLDİ

Duruşma savcısı sanık hakkında mütalaa vermişti. Yakalanıncaya kadar geçen 16 yıllık süreçte 6 farklı isim kullanması ve olayı 16 yıl boyunca gizlemesi sebebiyle cinsel saldırıda bulanan Serkan Güvenç ile ortak hareket ettikleri anlaşılmıştır. Bu nedenle 765 sayılı eski kanun kapsamında 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep etmişti.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen karar duruşmasına Mualla Irmak'ın eşi Mustafa Irmak ve kızı Sedef Irmak katılım sağladı. Mahkeme, 16 yıldır suçtan kaçan tutuklu Muhammet Kemal Majit B.'e 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsine, 'Zorla ırza geçme' suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti.