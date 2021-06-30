Sezgin Baran Korkmaz’la ilgili kritik gelişme! Türkiye'den iade talebi

Wels şehrinde yakalanıp, Viyana'ya getirilen SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye iade edilmesi talebiyle Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı dosya, Dışişleri Bakanlığı kanalıyla Viyana Eyalet Ceza Mahkemesine gönderildi. Edinilen bilgilere göre dosyada, Korkmaz hakkında, İstanbul 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde kara para aklamak ve dolandırıcılık suçlamasıyla ilgili iddialara ve belgelere yer verildi. Viyana'da 2 hafta sonra yapılacak duruşmaya kadar hem Türkiye hem de ABD'den gönderilen iade dosyaları incelenecek.