50 yaş üstü ve sağlıkçılar 3. doz aşıyı yaptırabilecek

Bilim Kurulu
toplantısından sonra açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
, "2 doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile sağlık çalışanlarımız yarından (bugün) itibaren istedikleri aşı ile 3. doz aşılarını olmak üzere randevu alabileceklerdir" dedi. 3. doz aşının hangi aşı türü ile olduğunun herhangi bir kısıtlaması ya da önceliği olmadığını belirten Koca, "Vatandaşlarımız ve sağlık çalışanlarımız ilk iki dozda hangi aşıyı yaptırmış olurlarsa olsunlar 3. doz olarak istedikleri aşıyı olabilirler. Bu konuda tercih sizlere aittir. Gönül rahatlığı ile istediğiniz aşıyı 3. doz olarak yaptırabilirsiniz" dedi. Dün itibarıyla 50 milyon doz aşıya ulaşıldığını belirten Koca, şunları söyledi: "Hastalığın üzerinden 6 ay geçtikten sonra aşı hakkı tanımlanıyordu. Bu süre 3 aya indirilmiştir. Hastalığı geçirmiş olan vatandaşlarımız hatırlatma dozu olarak aşıyı hastalığın üzerinden 3 ay geçtikten sonra olabileceklerdir. BioNTech aşısının ilk dozunu olan vatandaşlarımızın da ikinci dozlarını 4 hafta sonra olabilecek şekilde randevu almaları uygun bulunmuştur."