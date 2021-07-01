FETÖ’cü hâkimlere ceza yağdı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpas davasında yargılanan 20 sanık hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 1 yıl 6 ay ile 11 yıl 3 ay arasında değişen sürelerde hapis cezaları verildi. Futbolda şike davasına bakan eski hâkim Mehmet Ekinci
'ye FETÖ üyeliğinden 8 yıl 9 ay, Milli İstihbarat Teşkilatı
(MİT) Başkanı Hakan Fidan
'ı ifadeye çağıran eski savcı Sadrettin Sarıkaya
'ya aynı suçtan 11 yıl 3 ay, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ
hakkında tutuklama kararı çıkartan eski hâkim Vedat Dalda
'ya ise 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi. "Selam Tevhid" soruşturması FETÖ tarafından 2012 başlarında bürokrat, asker, istihbaratçı ve siyasetçilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin örgütlü bir şekilde İran adına casusluk faaliyetlerinde bulunduğu iddiasıyla başlatıldı. Dosyada 238 kişi olarak görünen sözde örgüt, zincir dinlemelerle 7000 kişiye kadar uzandı. İran'la bağlantılı olduğu iddia edilen kişileri dinlemeye alan FETÖ'cü polisler, hukuk dışı yöntemlerle dinlemeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hakan Fidan'a kadar uzattı. Cumhurbaşkanının diğer devlet başkanlarıyla danışmanları üzerinden gerçekleştirdiği konuşmalar dahi dinleme kayıtlarına girdi.