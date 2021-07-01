FETÖ’den soruları aldı, 5 sınav ve mülakat kazandı

ANKARA 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen FETÖ davası dosyasına da giren ifadeye göre; M.M., KPSS, hesap uzmanlığı, gümrük müfettişliği, Rekabet Kurumu
uzman yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı
meslek memurluğu yazılı sınavları ile mülakatta sorulacak soru ve cevaplarını örgüt imamından aldığını itiraf etti. M.M. Dışişleri'nin sınavında Ahmet Baransu
'nun klasik sınav sorularını getirdiğini söyledi. Kompozisyonları, sonradan düzeltebilmek için silinebilir tükenmez kalemle yazdıklarını anlattı. İtiraflarına göre; Dışişleri Bakanlığı'nda göreve başladıktan sonra Numan kod adlı örgüt abisi onu Balgat
'ta eşyalı bir eve yerleştirdi. Telefonuna ByLock yükledi. Bu program üzerinden iletişim kurdular. Sözde 17/25 Aralık operasyonlarının ardından Başbakanlık Sektörel İzleme ve Değerlendirme Birimi'ne atandı. Ayrıca M.M. Dışişleri Bakanlığı'nda görev yaptığı süre boyunca tanıdığı örgüt mensubu 15 kişinin isimlerini itiraf etti. M.M. bu isimlerden örgütün talimatı doğrultusunda katalog evlilik yapanları da deşifre etti.