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Giriş Tarihi: 1.7.2021 16:50

FETÖ'nün hakim savcı evlerinden sorumlu imamına 8 yıl hapis cezası

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
FETÖ'nün hakim savcı evlerinden sorumlu imamına 8 yıl hapis cezası

FETÖ’nüm hakim ve savcı çalışma evlerinden sorunlu imam Fatih Saraçoğlu ‘Silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan Fatih Saraçoğlu hakkında, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Özdemir, önceki celsede sunduğu ve Saraçoğlu'nun 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep ettiği mütalaasını yineledi. Esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapan Saraçoğlu, hakkında isnat edilen suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia ederek arada geçen süre boyunca örgüt üyesi olduğuna ilişkin kesin bir değerlendirmenin ortaya konulmadığını ileri sürdü.

8 YIL 9 AY HAPİS CEZASI

FETÖ ile irtibatının olmadığını ileri süren Saraçoğlu, beraatini talep etti. Sanık avukatının savunmasının ardından Mahkeme Başkan Abdullah Fırat Gedik, üye hakimler İzzet Nesip Doyduk ve Nuray Özkaya'nın bulunduğu heyet kararını açıkladı. Heyet, Saraçoğlu'na , 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

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FETÖ'nün hakim savcı evlerinden sorumlu imamına 8 yıl hapis cezası
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