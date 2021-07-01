FETÖ'nün hakim savcı evlerinden sorumlu imamına 8 yıl hapis cezası

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan Fatih Saraçoğlu hakkında, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Özdemir, önceki celsede sunduğu ve Saraçoğlu'nun 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep ettiği mütalaasını yineledi. Esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapan Saraçoğlu, hakkında isnat edilen suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia ederek arada geçen süre boyunca örgüt üyesi olduğuna ilişkin kesin bir değerlendirmenin ortaya konulmadığını ileri sürdü.

8 YIL 9 AY HAPİS CEZASI



FETÖ ile irtibatının olmadığını ileri süren Saraçoğlu, beraatini talep etti. Sanık avukatının savunmasının ardından Mahkeme Başkan Abdullah Fırat Gedik, üye hakimler İzzet Nesip Doyduk ve Nuray Özkaya'nın bulunduğu heyet kararını açıkladı. Heyet, Saraçoğlu'na , 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.