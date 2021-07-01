Kaçak yapı skandalına CHP'liler bile isyan etti! Yıkım ve para cezasına evet dediler

Çanakkale İl Genel Meclisi Encümeni; Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu Assos'ta işyeri yıkım kararı aldı. Encümen, söz konusu işyerine 62 bin 71 TL idari para cezası kararı da aldı.
Çanakkale İl Genel Meclisi Encümeni'nde yer alan 2 CHP'li encümen üyesinin yıkım ve idari para cezasına onay vermesi dikkat çekti.
CHP'Lİ ENCÜMENLER DE YIKIM VE İDARİ PARA CEZASINA "EVET" DEDİ
Çanakkale İl Genel Meclisi Encümeni'nde yer alan Ezine CHP İl Genel Meclisi üyesi Hüseyin Aşkın Gülşen ve Çan CHP İl Genel Meclisi üyesi Erdal Güler, yıkım kararı ve idari para cezasına "Evet" oyu kullandı. Bayramiç CHP İl Genel Meclisi üyesi Zeki Sezer'in ise toplantıya katılmadığı öğrenildi.
Çanakkale İl Genel Meclisi Encümeni'nde yer alan üç bürokrat da, söz konusu karara "Evet" oyu kullandığı öğrenildi. Çanakkale İl Genel Meclisi Encümeni'nde 6 üye yer alıyor.
TURAN: "TEŞEKKÜRLER BAZI CHP'LİLER…"
AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili avukat Bülent Turan; "CHP'lilerin açılışını yaptığı kaçak yapı için bugün CHP'li encümenler yıkım kararı aldı. Teşekkürler bazı CHP'liler :)" ifadelerini kullandı.
CHP'Lİ YÖNETİCİLER TAM KADRO KATILDILAR
Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi'ndeki Sazlıaltı mevkiinde, ormana ait alanda kaçak olarak yapılan, Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu'na ait Select Et ve Balık Restaurant'ın açılışına aralarında 3 genel başkan yardımcısının da olduğu birçok CHP'li milletvekili ve belediye başkanı katılmıştı
Kaçak tesisinin açılışına katılanlar şöyle: Veli Ağababa, Muharrem Erkek, Seyit Torun (CHP Genel Başkan Yardımcıları), Ali Mahir Başarır, Mahmut Tanal, Ensar Aytekin, Tahsin Tarhan (CHP'li milletvekilleri), Ülgür Gökhan (Çanakkale Belediye Başkanı), Mesut Bayram (Ayvacık Belediye Başkanı),Mustafa Özacar (Gelibolu Belediye Başkanı), Hakan Can (Bozcaada Belediye Başkanı), Erdal Doğan (Çardak Belediye Başkanı), Cengiz Balkan (Küçükkuyu Belediye Başkanı)Kaçak plaj açılışı CHP’yi karıştırdı
CHP’nin kaçak plaj rezaletine ‘dur’ denildi