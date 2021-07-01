Kaçak yapı skandalına CHP'liler bile isyan etti! Yıkım ve para cezasına evet dediler

TURAN: "TEŞEKKÜRLER BAZI CHP'LİLER…"

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili avukat Bülent Turan; "CHP'lilerin açılışını yaptığı kaçak yapı için bugün CHP'li encümenler yıkım kararı aldı. Teşekkürler bazı CHP'liler :)" ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ YÖNETİCİLER TAM KADRO KATILDILAR

Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi'ndeki Sazlıaltı mevkiinde, ormana ait alanda kaçak olarak yapılan, Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu'na ait Select Et ve Balık Restaurant'ın açılışına aralarında 3 genel başkan yardımcısının da olduğu birçok CHP'li milletvekili ve belediye başkanı katılmıştı

Kaçak tesisinin açılışına katılanlar şöyle: Veli Ağababa, Muharrem Erkek, Seyit Torun (CHP Genel Başkan Yardımcıları), Ali Mahir Başarır, Mahmut Tanal, Ensar Aytekin, Tahsin Tarhan (CHP'li milletvekilleri), Ülgür Gökhan (Çanakkale Belediye Başkanı), Mesut Bayram (Ayvacık Belediye Başkanı),Mustafa Özacar (Gelibolu Belediye Başkanı), Hakan Can (Bozcaada Belediye Başkanı), Erdal Doğan (Çardak Belediye Başkanı), Cengiz Balkan (Küçükkuyu Belediye Başkanı)

Kaçak plaj açılışı CHP’yi karıştırdı

CHP’nin kaçak plaj rezaletine ‘dur’ denildi