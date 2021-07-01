Kılıçdaroğlu Shutterstock gençliğini kaldırdı, Hamza Dağ ne dedi? İşte o cevap...

SHUTTERSTOCK'TAN GENÇLERİ KALDIRDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Shutterstock'tan temin edildiği ortaya çıkan, 'Gençlik burada!' yazılı kapak görselindeki gençlerin fotoğraflarının kaldırtarak, kapak görseline, "AK Parti üst yönetimi buralara takılıyor. Az sabretsinler, biz geliyoruz" yazısını ekletti.

Kılıçdaroğlu ayrıca sosyal medya hesabından, "Geçenlerde Ak Parti trollerini harekete geçirmiş, Shutterstock başlığını TT yapmaya çalışıyordu. Neymiş dertleri dersiniz? Twitter kapak fotoğrafım. Ülke dertleriyle dertlenmekten o kadar uzaklar ki. Ak Parti yönetimine meşgale olsun diye Shutter partisi yaptık gençlerle" dedi.