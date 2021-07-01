Kılıçdaroğlu Shutterstock gençliğini kaldırdı, Hamza Dağ ne dedi? İşte o cevap...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitter'daki hesabında bulunan 'Gençlik burada!' yazılı kapak görselindeki gençlerin fotoğraflarının stok fotoğraf satışının yapıldığı Shutterstock'tan temin edildiği ortaya çıkmıştı. Sosyal medyada bu durum tepkiyle karşılanmış, birçok kişi tepki iletileri atmıştı.
SHUTTERSTOCK'TAN GENÇLERİ KALDIRDI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Shutterstock'tan temin edildiği ortaya çıkan, 'Gençlik burada!' yazılı kapak görselindeki gençlerin fotoğraflarının kaldırtarak, kapak görseline, "AK Parti üst yönetimi buralara takılıyor. Az sabretsinler, biz geliyoruz" yazısını ekletti.
Kılıçdaroğlu ayrıca sosyal medya hesabından, "Geçenlerde Ak Parti trollerini harekete geçirmiş, Shutterstock başlığını TT yapmaya çalışıyordu. Neymiş dertleri dersiniz? Twitter kapak fotoğrafım. Ülke dertleriyle dertlenmekten o kadar uzaklar ki. Ak Parti yönetimine meşgale olsun diye Shutter partisi yaptık gençlerle" dedi.
"REZİLLİĞİNİ ÖRTEMEZSİN!"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medyadan Kılıçdaroğlu'nu alıntılayarak bir cevap verdi. Dağ, Twitter hesabından "Burada dediğin gençlik niye orada yok. Öyle birileri yokmuş dimi? Kemal Kılıçdaroğlu, kapak fotoğrafını güncelleyip alelacele gençlerle program yaparak rezilliğini örtemezsin!" ifadelerini kullandı.