Kılıçdaroğlu’na 500 bin liralık tazminat davası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'na önceki günkü TBMM
Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın
tarafından açılan davanın dilekçesinde, Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a yönelik kişilik haklarını ihlal edici mahiyette, şahsiyet haklarına saldırı kastıyla fevkalade ağır hakaretlerde bulunduğu kaydedildi. Dilekçede, Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "kul hakkı yemek, hukuku kayıt dışına çıkarmak" gibi ithamlarda bulunduğuna yer verildi. Kılıçdaroğlu'nun benzer olaylar nedeniyle tazminat ödemeye mahkûm edildiği davalara konu beyanlarını hâlâ ısrarla sürdürmesinin, Erdoğan'a duyduğu husumetin saplantılı kör bir düşmanlığa dönüştüğünü ortaya koyduğu" ifade edilen dilekçede "Davalının, 'yalanı' bir siyaset yapma tarzı olarak benimsediği ve olağanlaştırdığı artık net bir şekilde anlaşılmaktadır" denildi. ANKARA