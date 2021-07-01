Oyun yasağı kaldırılmasını davul zurnayla kutladılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan bazı yasakların 1 Temmuz itibarıyla kalkacağını duyurmasının ardından, İçişleri Bakanlığı genelge yayınladı. Yeni kararlara ilişkin yayımlanan son genelgede kahvehanelerde uygulanan oyun yasağı kaldırıldı. Bu karar Muğlalı kahvehaneciler ve müşterileri tarafından sevinçle karşılandı. Oyunun yasağının kalkmasının ilk gününde kahveci esnafı Ali Durna, davullu zurnalı kutlama yaptırdı, oyunlar oynandı. 4'lü kuran müşterileri ise davul zurna eşliğinde oyun oynamaya başladı.

Muğla Menteşe'de uzun süredir kahvehane işleten Ali Durna, koronavirüsten dolayı hayatını kaybetmiş esnaflara ise baş sağlığı diledi. Durna, tekrar aynı durumların yaşanmaması temennisinde bulundu. Durna sözlerine şöyle devam etti: "Uzun süredir Muğla'mıza hizmet etmekteyiz. Belli bir istihdam sağlamış olduğumuz işletmemizde, son bir buçuk yıldır inanılmaz zorluklar çektik. Umarım bir daha bu tür zorluklar ile karşılaşmayız. Son kararla birlikte kalkan oyun yasağını böyle bir eğlence düzenleyerek kutlamak istedik. Bütün kahveci esnafı arkadaşlarıma ve müşterilerime hayırlı olmasını diliyorum" dedi.