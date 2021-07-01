İtirafçı terörist her şeyi anlattı! İşte Salih Onbaşı’nın katili

Silvan-Hazro İlçeleri yol ayrımındaki Bağdere Jandarma Karakolu önünde 21 Haziran 2010 günü yol kontrolü yapan timlere araç içinden ateş açan teröristler Onbaşı Salih Albayrak'ı şehit etmişti. 5 asker de yaralanmıştı.

Olay sonrası kaçan teröristlerden beşi Mısır tarlasında kıstırılarak öldürülmüştü. Saldırıya katılan bir terörist ise gece karanlığından istifade ederek olay yerinden kaçmıştı. Terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan T.A'nın itiraflarıyla 11 yıl önce gerçekleşen hain saldırıya katılan teröristin kimliği belirlendi. Terörist T.A ifadesinde, "Bu saldırının planlamasını ve keşfini Zaza ve Reber kod adlı teröristler yaptı. Cudi kod adlı terörist keşif yaptı. Yoldan sivil araçla geçerek karakolu kameraya kaydetti. Saldırıya Rohat Urfa, Agit Siverek, Azat Semsur, Amed Dilhaz, Hogir Afrin ve Hayri kod adlı teröristler katıldı. Kamera ile karakolu kayıt altına alan Cudi ise saldırıdan iki saat önce eylem yerinden kaçtı. Saldırıya katılan bu teröristlerin tamamı öldürüldü. Saldırının keşfini yapan tim sorumlusu olan ve gerçek ismini bilmediğim Cudi isimli teröristi görsem teşhis edebilirim" dedi.

CUDİ KOD ADLI 17 TERÖRİST TESPİT EDİLDİ

Bu itiraf üzerine Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki terörist arşivinde Cudi kod adıyla faaliyet yürüten 17 ayrı terörist tespit edildi ve bunların tümü teslim olan T.A'ya gösterildi. T.A'nın 17 terörist arasından teşhis ettiği Cudi kod adlı kişinin Orhan Figan adlı terörist olduğu belirlendi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca terörist hakkında iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 380 yıl hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, Bağdere Jandarma Karakolu'na saldırı öncesinde sanığın keşif yaptığı, kamera ile karakolu kayıt altına aldıktan sonra saldırının gerçekleştirildiği bildirildi.

AĞIR CEZADA YARGILANACAK

Sanığın saldırı günü ve saatinde olay yerinden kaçtığı belirtilmiş olsa da, öldürülen beş teröristle birlikte fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiği kaydedildi. Teröristin yargılanmasına önümüzdeki günlerde Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

7 ŞEHİDİN DAHA KATİLİ ÇIKTI

Terörist Orhan Figan'ın Diyarbakır'da 2008 yılında da polis servis aracını tarayıp Duran Karabuğaş, Adem Seyfioğlu, Ahmet Kılıçarslan, Ramazan Tavşancı, Vedat Ulu adlı polislerin şehit edildiği, 25 polisin yaralandığını hain saldırı ile aynı yıl Lice'deki Kayacık Karakoluna saldırı düzenleyip İsmail Uygun ile Fevzi Güngör adlı askerleri şehit ettiği, 10 askeri yaraladığı öğrenildi. Teröristin bu saldırılar nedeniyle 8 kez ağırlaştırılmış müebbet, 746 yıl hapisle cezalandırıldığı ve bu cezasının Yargıtay tarafından onanarak kesinleştiği belirlendi.