Son dakika | Ayşegül Çınar'dan yeni skandal: Sizi tek tek vurdurtacağım!

Son dakika... Son dönemin skandallarla anılan ismi Ayşegül Çınar'dan yeni bir olay daha... Çınar Karaköy'ü adeta birbirine kattı. Polisleri tehdit etti. İşte detaylar
POLİSİN SİLAHINI ALIP ATEŞ ETTİ
Oyuncu Ayşegül Çınar ve sevgilisi Furkan Çalıkoğlu, önceki gece Karaköy'deki bir otelin restoranında olay çıkardı. Mutfağa koşan Çalıkoğlu, eline iki bıçak alarak mekan sahibi ve çalışanlara saldırdı.
Çıkan arbedede edinilen son dakika bilgisine göre 4 restoran çalışanı yaralandı. İki sevgili, olay yerine gelen polise de saldırdı. Bir polis memurunun belindeki silahını alan Çalıkoğlu, ateş etti. 5 polis olay sırasında hafif şekilde yaralandı.
'HARİTADAN YER BAKIN!'
Çalıkoğlu kelepçelenip gözaltına alınırken polislere engel olmak isteyen oyuncu Ayşegül Çınar, "Siz benim erkek arkadaşımı gözaltına alamazsınız. Ben sanatçıyım. Haritadan yer belirleyin" dedi.
Çınar ayrıca Polislere yönelik olarak "Sizi tek tek vurdurtacağım" diye tehditler savurdu.
Oyuncu Ayşegül Çınar, polis aracı içerisinde de bir polis memuruna kafa attı. 9 kişi, Çalıkoğlu ve Çınar'dan şikayetçi oldu. Geceyi Karaköy Polis Merkezi'nde geçiren iki sevgili, savcılığa sevk edildi.
UYUŞTURUCU ÇIKAN ARAÇTA OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ
Çınar'ın ismi daha önce de bir yol kontrolü sırasında yakalanan uyuşturucu operasyonunda gündeme gelmişti. Edinilen bilgilere göre yaklaşık 3 ay önce Beylikdüzü'nde bir mekanda eğlendikten sonra Etiler'deki evine gitmek üzere yola çıkan oyuncu Ayşegül Çınar'ın kullandığı otomobil, polis ekiplerinin rutin kontrolü sırasında durdurulmuş, araçta arama yapan polis ekipleri bagajda yaklaşık 20 gram uyuşturucu madde ele geçirmişti.