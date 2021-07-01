Son dakika | Ayşegül Çınar'dan yeni skandal: Sizi tek tek vurdurtacağım!

UYUŞTURUCU ÇIKAN ARAÇTA OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

Çınar'ın ismi daha önce de bir yol kontrolü sırasında yakalanan uyuşturucu operasyonunda gündeme gelmişti. Edinilen bilgilere göre yaklaşık 3 ay önce Beylikdüzü'nde bir mekanda eğlendikten sonra Etiler'deki evine gitmek üzere yola çıkan oyuncu Ayşegül Çınar'ın kullandığı otomobil, polis ekiplerinin rutin kontrolü sırasında durdurulmuş, araçta arama yapan polis ekipleri bagajda yaklaşık 20 gram uyuşturucu madde ele geçirmişti.