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Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Ayşegül Çınar'dan yeni skandal: Sizi tek tek vurdurtacağım!
Giriş Tarihi: 1.7.2021 09:42

Son dakika | Ayşegül Çınar'dan yeni skandal: Sizi tek tek vurdurtacağım!

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Son dakika | Ayşegül Çınar'dan yeni skandal: Sizi tek tek vurdurtacağım!

Son dakika: Karaköy'de gittikleri eğlence mekanında erkek arkadaşıyla olay çıkarınca gözaltına alınan oyuncu Ayşegül Çınar, bir polise kafa attı, emniyet güçlerini de tehdit etti: "SİZİ TEK TEK VURDURTACAĞIM"

Son dakika... Son dönemin skandallarla anılan ismi Ayşegül Çınar'dan yeni bir olay daha... Çınar Karaköy'ü adeta birbirine kattı. Polisleri tehdit etti. İşte detaylar

Son dakika | Ayşegül Çınar'dan yeni skandal: Sizi tek tek vurdurtacağım!

POLİSİN SİLAHINI ALIP ATEŞ ETTİ

Oyuncu Ayşegül Çınar ve sevgilisi Furkan Çalıkoğlu, önceki gece Karaköy'deki bir otelin restoranında olay çıkardı. Mutfağa koşan Çalıkoğlu, eline iki bıçak alarak mekan sahibi ve çalışanlara saldırdı.

Son dakika | Ayşegül Çınar'dan yeni skandal: Sizi tek tek vurdurtacağım!

Çıkan arbedede edinilen son dakika bilgisine göre 4 restoran çalışanı yaralandı. İki sevgili, olay yerine gelen polise de saldırdı. Bir polis memurunun belindeki silahını alan Çalıkoğlu, ateş etti. 5 polis olay sırasında hafif şekilde yaralandı.


Son dakika | Ayşegül Çınar'dan yeni skandal: Sizi tek tek vurdurtacağım!

'HARİTADAN YER BAKIN!'

Çalıkoğlu kelepçelenip gözaltına alınırken polislere engel olmak isteyen oyuncu Ayşegül Çınar, "Siz benim erkek arkadaşımı gözaltına alamazsınız. Ben sanatçıyım. Haritadan yer belirleyin" dedi.

Son dakika | Ayşegül Çınar'dan yeni skandal: Sizi tek tek vurdurtacağım!

Çınar ayrıca Polislere yönelik olarak "Sizi tek tek vurdurtacağım" diye tehditler savurdu.

Son dakika | Ayşegül Çınar'dan yeni skandal: Sizi tek tek vurdurtacağım!

Oyuncu Ayşegül Çınar, polis aracı içerisinde de bir polis memuruna kafa attı. 9 kişi, Çalıkoğlu ve Çınar'dan şikayetçi oldu. Geceyi Karaköy Polis Merkezi'nde geçiren iki sevgili, savcılığa sevk edildi.

Son dakika | Ayşegül Çınar'dan yeni skandal: Sizi tek tek vurdurtacağım!

UYUŞTURUCU ÇIKAN ARAÇTA OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

Çınar'ın ismi daha önce de bir yol kontrolü sırasında yakalanan uyuşturucu operasyonunda gündeme gelmişti. Edinilen bilgilere göre yaklaşık 3 ay önce Beylikdüzü'nde bir mekanda eğlendikten sonra Etiler'deki evine gitmek üzere yola çıkan oyuncu Ayşegül Çınar'ın kullandığı otomobil, polis ekiplerinin rutin kontrolü sırasında durdurulmuş, araçta arama yapan polis ekipleri bagajda yaklaşık 20 gram uyuşturucu madde ele geçirmişti.

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Son dakika | Ayşegül Çınar'dan yeni skandal: Sizi tek tek vurdurtacağım!
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