Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: 50 milyon doz aşıyı geçtik

Son Dakika Haberi... Koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkisini sürdürüyor. Özellikle delta varyantının ülkemizde de görülmesi tedirginlik yaratırken, salgına karşı en büyük kozumuz olan aşılama tüm hızıyla devam ediyor.
TÜRKİYE AŞILAMADA EN BAŞARILI ÜLKELER ARASINDA
Günlük yapılan aşı miktarı ortalama 1.5 milyona çıkarken, aşılamada yaş sınırının 18'e kadar düşmesi bu alanda Türkiye'yi en başarılı ülkeler arasına taşıdı. Aşılamayla birlikte koronavirüs verilerinde de yaşanan düşüşler ileriye dönük olarak umut verdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son dakika açıklamasında, "Bugün 50 Milyon doz aşıyı geçtik. En az bir doz aşısı yapılan kişi sayısı 35 Milyondan fazla: 18 yaş ve üzeri nüfusumuzun %57 kadarı aşılanmış durumda" dedi.