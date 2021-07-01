Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: 50 milyon doz aşıyı geçtik

Son Dakika Haberi... Koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkisini sürdürüyor. Özellikle delta varyantının ülkemizde de görülmesi tedirginlik yaratırken, salgına karşı en büyük kozumuz olan aşılama tüm hızıyla devam ediyor.