Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: 50 milyon doz aşıyı geçtik
Giriş Tarihi: 1.7.2021 23:15 Son Güncelleme: 1.7.2021 23:27

Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: 50 milyon doz aşıyı geçtik

Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: 50 milyon doz aşıyı geçtik

Son Dakika Haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı son dakika açıklamasında, "Bugün 50 Milyon doz aşıyı geçtik. En az bir doz aşısı yapılan kişi sayısı 35 Milyondan fazla: 18 yaş ve üzeri nüfusumuzun %57 kadarı aşılanmış durumda. Bayrama kadar hedefimiz %70. Aşı ihmale gelmez. Aşımızı yaptırmaya öncelik tanıyalım" ifadelerine yer verdi.

Son Dakika Haberi... Koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkisini sürdürüyor. Özellikle delta varyantının ülkemizde de görülmesi tedirginlik yaratırken, salgına karşı en büyük kozumuz olan aşılama tüm hızıyla devam ediyor.

TÜRKİYE AŞILAMADA EN BAŞARILI ÜLKELER ARASINDA

Günlük yapılan aşı miktarı ortalama 1.5 milyona çıkarken, aşılamada yaş sınırının 18'e kadar düşmesi bu alanda Türkiye'yi en başarılı ülkeler arasına taşıdı. Aşılamayla birlikte koronavirüs verilerinde de yaşanan düşüşler ileriye dönük olarak umut verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son dakika açıklamasında, "Bugün 50 Milyon doz aşıyı geçtik. En az bir doz aşısı yapılan kişi sayısı 35 Milyondan fazla: 18 yaş ve üzeri nüfusumuzun %57 kadarı aşılanmış durumda" dedi.

"BAYRAMA KADAR HEDEFİMİZ YÜZDE 70"

Koca, açıklamasının devamında, "Bayrama kadar hedefimiz %70. Aşı ihmale gelmez. Aşımızı yaptırmaya öncelik tanıyalım" ifadesine yer verdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: 50 milyon doz aşıyı geçtik
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA