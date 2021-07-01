Süleymaniye’de etkisiz hale getirildiler

Milli
İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Irak
'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde gerçekleştirdiği operasyonda terör örgütü PKK üyesi Mahiye Açık
ile Suriye uyruklu Roha Raci etkisiz hale getirildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT tarafından PKK/KCK kadrolarının Kandil'in güneyi ve Süleymaniye'ye sözde yönetici seviyede teröristleri göndermeye çalıştığı belirlendi. Örgüt tarafından Asos Dağı ve çevresinde, bölgede istihbarat toplamak ve yerel işbirlikçilerle irtibatı sıklaştırmak amacıyla hücreler oluşturulduğu tespit edildi. Örgütün sözde liderlerinin Kandil, Gara
ve Metina
gibi çatışma bölgelerinden kaçırılması amacıyla güvenli yollar ve barınma noktaları bulmak için yürüttüğü faaliyetler takibe alındı. Operasyonda 2014'te örgüte katılan Ada İmralı kod adlı Mahiye Açık ve 2015'te örgüte katılan Suriye uyruklu Ekin Rojava kod adlı Roha Raci, Süleymaniye'nin Şerbazar ilçesinde etkisiz hale getirildi. Diğer taraftan TSK ve MİT'in koordinasyonuyla Irak'ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen teröristlere hava harekâtı düzenlendi. Operasyonda 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Öte yandan ikna çalışmaları neticesinde 5 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Bu yıl teslim olan terörist sayısı 94'e yükseldi.