‘Tosun’ teslim oldu, mağdurlara umut doğdu! O mağdur haberi SABAH’tan duydu, şaşkınlığını gizleyemedi

Kar vaadiyle dolandırılan binlerce kişinin mağduriyet yaşadığı Çiftlik Bank davası kapsamında 'Tosuncuk' olarak bilinen örgütün bir numarası Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 4'ü firari 20 sanıklı dava devam ederken yıllar önce yurt dışına firar ettiği belirlenen Aydın yıllar sonra teslim oldu.



O MAĞDUR HABERİ SABAH'TAN ÖĞRENDİ: ŞAŞIRDIM



Mehmet Aydın'ın avukatları Fatih Kuş ve Şehmus Uluç, müvekkilleri Aydın'ın Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde teslim olduğunu açıkladı. Teslim olma haberinin ardından gözler davanın mağdurlarına çevrildi. Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davanın 3 bin 762 mağduru var. O mağdurlardan biri de Emsal Akhan. SABAH'a konuşan Akhan, kendilerini mağduriyete uğratan Çiftlik Bank CEO'sunun teslim olma hikayesini de SABAH'tan öğrendiğini anlatarak başladı konuşmasına. "Sizden duydum şaşırdım" dedi.





"ÇABUK KÖŞEYİ DÖNELİM DEDİK DUVARA TOSLADIK"



Çiftlik Bank sistemine nasıl katıldığını da anlatan mağdur Emsal Akhan, "Heveslendik aldandık. Sürekli reklamlarını sanatçıların tanıtımlarını görünce güven duyduk. Baya bir ürün almıştım. Kahvaltılık ürünler, yumurta, büyük baş hayvan yatırımı yaptım. Tavukları yemledik sonra bayiden de alışveriş yaptım. İnandırıcı geldi. İnandığı şeye yatırım yapıyor insanlar. Patlayacağını biliyorduk bir süre sonra. Bile bile lades dedik ama bir umuttu. Aklı olan katılmaz. Canımız sağ olsun gelirse gelir, çabuk köşeyi dönelim dedik ama duvara tosladık" dedi. Bu sözleri esprili bir dille ifade eden Akhan, aksi halde çok kafaya takması halinde ruh sağlığının bozulacağını söyledi.





"BEN YANDIM BAŞKALARI YANMASIN"



Yargılama sürecinin başından beri mağdurların kamuoyu tepkisinden dolayı konuşmak istemediğini ancak kendisinin başkalarının daha fazla canı yanmaması için konuştuğunu ifade eden Akhan, "Ben yandım başkaları yanmasın diye röportajlar verdim.



Çiftlik Bank Tosun yazınca benim ismim çıkıyor internette. Biz bu yaşadığımız olayı sineye çektik. 25 bin TL yatırdım, 6 bin kadarını aldım. 19 bin liram içerde kaldı. Ben katıldıktan 1 ay sonra sistem patlak verdi. Kafaya takarsak depresyona girerdik. Evraklarımızı hazırlayıp mahkemeye de sunduk. Sonra zaman içinde unutmaya çalıştık. 2 bacanağım da girmişti sisteme" dedi.



"YARGIYA ÇIKAR, PARASI VARSA İADE YAPILIR"



Adalete güvendiğini aktaran Emsal Akhan, "İnşallah yargıya çıkar, yatırdığım meblağ çok büyük değil ama ailelerinden olan insanlar oldu, onlara çok üzüldüm. Şimdi yakalandı. Ben şuan 52 yaşındayım. Parası hala varsa ve tarafımıza iade yapılırsa ben görür müyüm bilemiyorum. Benden çok daha önce çok insan büyük miktarlar yatırdı. Bana sıra gelir mi onu da bilmiyorum. Belki çocuklarım, belki torunlarım görür. Ben sisteme girmek için kredi çekmiştim, arabayı yenilerim diyordum. Ama şimdi arabadan oldum" diye konuştu.



"YAKALANMASI UMUT OLDU"



Tosun lakaplı Mehmet Aydın'ın yakalanmasının kendisi için umut olduğunu söyleyen Akhan, "Gelirse para gelir, onunla güzel bir tatil yapacağım. Bundan sonra adalet yerini bulacaktır" diyerek inancını koruduğunu aktardı.