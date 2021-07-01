Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Kavlak'tan 'MKE' açıklaması

Kavlak, "Sonuç olarak; Sendikamızın girişimleri sonucunda, kanun teklifinde 'Şirket, şirketin hisseleri ve bağlı ortaklıkları; satış, kiralama, işletme hakkının devri ve/veya sair başka tasarruflar yoluyla yerli veya yabancı özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerine devre konu edilemez' hükmü konulmuş ve kanun teklifi TBMM Komisyonundan bu haliyle geçmiştir. Böylece MKEK'nin Hazine'de kalması ve Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı bir kamu işyeri olması sağlanmıştır" diye konuştu.

İşçilerin güvence altına aldıklarını ifade eden Kavlak, "Sendikamızın girişimleriyle ayrıca, MKEK'da çalışan üyelerimizin iş güvenceleri, hak ve özgürlükleri korunmuş, tüm kıdem ve özlük hakları yeni bir sözleşme imzalamaya gerek kalmadan yürürlükteki yasalar ve toplu iş sözleşmesi çerçevesinde 'kamu işçisi' olarak güvence altına alınmıştır" şeklinde konuştu.