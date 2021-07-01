Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Kavlak'tan 'MKE' açıklaması

Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'nun (MKEK) anonim şirket olmasını düzenleyen kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, sendikanın, kurulduğu 1963 yılından bugüne, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'nda örgütlü olduğu, burada çalışan 2 bin 510 işçinin sendika üyesi olduğu belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanlarıyla görüşme yaptığını dile getirerek, "Durumun işçiler açısından önemini anlatmış, hazırlanan kanun teklifinde sakıncalı gördüğümüz noktaları, çözümlerini de önererek kendilerine aktarmıştır. TBMM Milli Savunma Komisyondaki görüşmelere ise Genel Başkan Yardımcımız Halil Faki Erdal başkanlığında bir heyet katılarak sendikamızın görüşlerini ve önerilerini dile getirmiştir" dedi.
Kavlak, "Sonuç olarak; Sendikamızın girişimleri sonucunda, kanun teklifinde 'Şirket, şirketin hisseleri ve bağlı ortaklıkları; satış, kiralama, işletme hakkının devri ve/veya sair başka tasarruflar yoluyla yerli veya yabancı özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerine devre konu edilemez' hükmü konulmuş ve kanun teklifi TBMM Komisyonundan bu haliyle geçmiştir. Böylece MKEK'nin Hazine'de kalması ve Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı bir kamu işyeri olması sağlanmıştır" diye konuştu.
İşçilerin güvence altına aldıklarını ifade eden Kavlak, "Sendikamızın girişimleriyle ayrıca, MKEK'da çalışan üyelerimizin iş güvenceleri, hak ve özgürlükleri korunmuş, tüm kıdem ve özlük hakları yeni bir sözleşme imzalamaya gerek kalmadan yürürlükteki yasalar ve toplu iş sözleşmesi çerçevesinde 'kamu işçisi' olarak güvence altına alınmıştır" şeklinde konuştu.