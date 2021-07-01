"Üçüncü doz" aşılama süreci başladı: Beş soruda 'üçüncü doz' hakkında tüm merak edilenler...

ÜÇÜNCÜ DOZ RANDEVULARI AÇILDI

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun yaptığı değerlendirme sonucunda, iki doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlar ile sağlık çalışanları için bugünden itibaren üçüncü doz aşı randevularının açılmasına karar verdi.

5 MADDEDE ÜÇÜNCÜ DOZ HAKKINDA MERAK EDİLENLER

AA muhabiri, "hatırlatma" dozu olarak da adlandırılan üçüncü doz aşı uygulamasıyla ilgili merak edilenleri 5 maddede derledi.