Bakan Koca duyurdu! Son 24 saatte 1 milyon 171 bin 305 doz aşı yapıldı

Koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları başarıyla devam ediyor. Artık sadece hastane ve aile hekimlikleri değil, Türkiye'nin bir çok noktasında aşı uygulama merkezleri kuruldu.

Bunlar arasında havalimanları, otogarlar, alışveriş merkezleri, metro istasyonları da var. Vatandaşlar, randevu almadan bu noktalardan kolayca aşı olabiliyor.

SON 24 SAATTE KAÇ DOZ AŞI YAPILDI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son 24 saatte 1 milyon 171 bin 305 doz aşı yapıldığını ifade etti. Bakan Koca paylaşımında, "Sağlıklı, endişesiz günlere bir gün daha yaklaştık!" dedi.