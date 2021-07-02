Basın özgürlüğü diyenler basına baskı yapıyor

Radyo televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) Genel Başkanı Şebnem Bursalı
, son günlerde medya temsilcilerine ve özellikle A Haber Televizyonu
'na karşı İYİ Parti
başta olmak üzere bazı siyasi partilerin uyguladığı baskı ve engelleme girişimlerinin halkın haber alma özgürlüğüne ve basın ilkelerine aykırı bir tutum olduğunu söyledi. Bursalı, basın özgürlüğü söylemini siyasetlerinin ana malzemesi haline getirenlerin başta A Haber
olmak üzere gazeteci ve medya kuruluşlarına uyguladıkları baskının kabul edilemez olduğunu belirtti.