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Giriş Tarihi: 2.7.2021

Basın özgürlüğü diyenler basına baskı yapıyor

TOLGA ÖZLÜ TOLGA ÖZLÜ
Basın özgürlüğü diyenler basına baskı yapıyor
Radyo televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) Genel Başkanı Şebnem Bursalı, son günlerde medya temsilcilerine ve özellikle A Haber Televizyonu'na karşı İYİ Parti başta olmak üzere bazı siyasi partilerin uyguladığı baskı ve engelleme girişimlerinin halkın haber alma özgürlüğüne ve basın ilkelerine aykırı bir tutum olduğunu söyledi. Bursalı, basın özgürlüğü söylemini siyasetlerinin ana malzemesi haline getirenlerin başta A Haber olmak üzere gazeteci ve medya kuruluşlarına uyguladıkları baskının kabul edilemez olduğunu belirtti.
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Basın özgürlüğü diyenler basına baskı yapıyor
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