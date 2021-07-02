İkinci kez söz alma hakkı önergesi CHP’de çatlağa yol açtı

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın şikayeti üzerine CHP İl Disiplin Kurulu tarafından geçtiğimiz aylarda 1 yıl süreyle partiden ihraç edilen Gaziemir Belediye Meclisi üyesi Levent Çağlarsu, Meclis'in dilek ve temenni bölümünde meclis üyelerinin 5 dakikayı açmamak kaydıyla birden fazla kez söz hakkı almasını içeren bir önergeyi Temmuz ayı ilk oturumunda Belediye Meclisi'ne sundu.

Çağlarsu'nun önergesi CHP Grup Başkanvekili Ünal Işık'ın makul karşıladığı önergeye, Belediye Başkanı Halil Arda'dan tepki geldi.

Işık, "Konuşmaktan ve usul ve adaba uygun konuşmadan kimseye zarar gelmez. Bu nedenle ilgili maddenin Hukuk Komisyonu'na sevk edilmesi uygundur diye düşünüyorum" derken, Arda; "Burada alınacak bir karar olmadığını düşünüyorum. Zaten kuralı esnetiyoruz. veriyoruz. Meclis yönetmeliği dışında karar almamız mümkün değil." dedi.

AK Parti Grup Başkan Vekili Uğur inan Atmaca ise; "Kral adil ise kanuna gerek yoktur, kral adil değilse kanunun hükmü yoktur. Madde sonunda karar değiştirilebilir diyor, neden diretiyorsunuz? Ben söz aldıktan sonra benim hakkımda konuşma oluyor ve yeniden bana söz vermiyorsunuz, bu mu adalet?" ifadelerini kullandı.

ÖNERGEDE NELER VAR?

Çağlarsu'nun önergesinde; dileyen meclis üyelerinin dilek ve temenniler bölümünde birden fazla söz alması ve ikinci konuşma süresini beş dakikayı aşmamak koşulu ile görüşlerini beyan etmesi, konuların tekrara düşmesi halinde ise meclis üyelerinin vereceği yeterlilik önergesi görüşülerek mecliste konunun karara bağlanmasını talep etti.

Bağımsız meclis üyesi Levent Çağlarsu; "Bu konunun Gaziemir gündemine gelmesi hiç hoş değil. Keşke burada hoş sohbetlerle toplantılar yapabilsek ancak bu güne kadar bunları yaşayamadık. Adil davranan bir belediye başkanımız olsa bu önerge olmazdı." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından CHP'li İzel Zenginobuz önergenin reddini talep etti. Yapılan oylamada önerge Başkan Arda ve CHP'li meclis üyesi Zenginobuz'un itirazlarına rağmen oyçokluğu ile Hukuk Komisyonuna gönderildi.