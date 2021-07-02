İmamoğlu ‘Kurban toplama izni verilmedi’ demişti! İzin verildiği açıklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İstanbul Vakfı'nın Kurban bağışı toplamamıza izin vermediğini iddia etti. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü konuyla alakalı yaptığı açıklamada İstanbul Vakfı'na Kurban bağışı toplama izni verildiğini açıkladı.



İSTANBUL VAKFI'NA KURBAN BAĞIŞI İZNİ VERİLDİĞİ AÇIKLANDI



İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Merkezi İstanbul ilinde faaliyet gösteren İstanbul Vakfı'nın Kurban Bayramı Yardım Toplama Kampanyası kapsamındaki izin talebi İstanbul Valiliği'nce tarafımıza iletilmiş olup, yapılan değerlendirmeler neticesinde uygunluk derecesinde söz konusu vakfın talebine izin verilmiştir."

GÖKSU: "İMAMOĞLU YİNE YALAN, YİNE ALGI VE YİNE MANİPÜLASYON PEŞİNDE"



İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün izin açıklamasını paylaşarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için "CHP'li İBB Başkanı her zamanki gibi… Yine yalan, yine algı ve yine manipülasyon peşinde" ifadelerini kullandı.