İzmir Şehir Tiyatroları'nda adaletsiz eleme iddiası

Şehir Tiyatrosu kurmak için çalışma başlatan İzmir Büyükşehir Belediyesi, eleme sınavlarında adayların adil şekilde elenmediği iddia edildi.

Kurulması planlanan İzmir Şehir Tiyatrosunun Genel Sanat Yönetmeliği görevine Tunç Soyer'in talimatıyla Yücel Erten getirildi. 16 kadrolu, 20 stajyer oyuncunun yanı sıra çok sayıda teknik personelin de alınacağının duyurulması İZDOĞA Şirketi üzerinden 850 kişi müracaat etti. 2 gün süren ilk aşamada 800 kişiden 700'ü elendi. Ancak adaylar; elemelerin adil bir biçimde yapılmadığını savundu.

İddiaya göre; ilk aşama şan ve dans sınavı olmasına rağmen adaylara 'İzmir'in dağlarında çiçekler açar' şarkısı söyletildi.

GÜN İÇİNDE İKİ FARKLI MESAJ

Elemelere katılan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir adaya 1 Temmuz günü sabah saat 08.55'te atılan ilk mesajda "İkinci aşamaya katılacaklar arasında yer almamaktasınız" denildi. Ancak aynı gün saat 17.28'de "Oyunculuk sınavlarının 2. aşaması için 4 Temmuz 2021 tarihinde saat 14.30'da Kültürpark İsmet İnönü Kültür Merkezinde hazır bulunmanız gerekmektedir." şeklinde mesaj gönderildi.

Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği koltuğunda bulunan Yücel Erten, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. Çok sayıda katılımcı elemelerin adil bir şekilde yapılmadığını öne sürdü. Jüride yer alan bir kişinin kızının da katılımcılar arasında yer aldığı ileri sürülürken birçok aday sınavların tekrarlanmasını talep etti.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Gülay Gür: "Jüri üyesinin çocuğunun yoğun prova dönemine gireceğini ilan etmesi de sadece rastlantıdır."

Alçak basınç: "Esas olan halktır, kitlelerdir. Sorgulayan nedenini merak eden! Meslektaşlarımıza bir açıklama borçlusunuz. Susarak sadece şaibe yaratıyorsunuz."

Lorcanın gelini: "Evlerimizde değil ait olduğumuz yer olan sahnelerde oynamak istiyoruz! Öncelikle oyunculuklarımızın değerlendirildiği bir sisteme dayalı, olması gereken ve adil bir sınav istiyoruz!"

Anton Pavloviç: "Biz tiyatro emekçileriyiz, emeğimize saygı duyun, adaletli bir sınav yapın ilgimize teşekkür etmeyin."

Dicle Konuralp: "Sınav iptal edilip tekrardan yapılmalı. Bu kadar insanın hakkını bu şekilde yemek doğru değil. Giden mesajlar sonrası sessiz kalmamaya karar verdim. Çünkü ses çıkaran saygıdeğer meslektaşlarıma bu mesajlar gidiyor ve bu sınav tekrarı için bir kanıttır."