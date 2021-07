Kadına şiddetle mücadele bugün de yarın da sürecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin 4. Eylem Planı'nı açıkladı. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Erdoğan şunları söyledi:İnsanları sadece cinsiyetlerinden dolayı üstünlük sınıflamasına tabi tutan anlayışın bizim medeniyetimizde ve kültürümüzde yeri yoktur. Aile yapımızla ilgili hassasiyetlerimizde kadın ne kadar sorumluluk sahibiyse erkek de aynı derecede mesuliyet sahibidir. Her ne sebeple olursa şayet aile yapımızda bir bozulma varsa bunun sorumluluğunu sadece kadına veya erkeğe yüklemek sorunun yarısını görmezden gelmek demektir. İktidara geldiğimiz günden beri kadına yönelik şiddetle mücadele, öncelikli konularımız arasında yer aldı.Son günlerde bazı çevreler, bugün, yani 1 Temmuz itibarıyla resmen çekildiğimiz İstanbul Sözleşmesi 'ni, kadına yönelik şiddetle mücadelede bir geriye gidiş olarak yansıtmaya çalışıyor. Bizim kadına yönelik şiddetle mücadelemiz İstanbul Sözleşmesi'yle başlamadığı gibi bu sözleşmeden çekilmeyle de bitecek değil. Dün kadına yönelik şiddetle ve kadınların insan olarak sahip oldukları haklarını kullanabilmesi konusunda nasıl mücadele ediyorsak bugün de yarın da aynı mücadeleyi sürdüreceğiz. Bu mücadelenin uzun soluklu, sabır ve toplumsal mutabakat gerektiren bir süreç olduğunun farkındayız. Kadına yönelik şiddetin tamamen ortadan kalkması, tüm kesimlerin inancı ve çabasıyla mümkündür.Şiddeti bir davranış biçimi olarak öğrenen çocukların, yarının şiddet mağduru veya şiddet faili olarak karşımıza çıkma ihtimali artıyor. Sebebi ne olursa olsun, aile içinde yaşanan şiddetin sonuçları, kadını ve çocuğu derinden ve doğrudan etkiliyor.Kadına yönelik şiddeti, tıpkı salgınla mücadelede olduğu gibi siyasi tartışmalara malzeme etmeden, samimiyetle ve objektif bir şekilde ele almamız gerekiyor. Kadına yönelik şiddet sadece bizim değil tüm ülkelerin sorunu. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4 . Ulusal Eylem Planı, 2021-2025'i kapsayacak. Planı, 5 ana hedef, 28 strateji ve 227 faaliyet şeklinde yapılandırdık. İletişim araçlarını daha etkin kullanmak suretiyle düzenleyeceğimiz kampanyalarla her kesime yönelik eğitici çalışmalar yürütmeyi hedefliyoruz. Kadına yönelik şiddetle mücadele ancak toplumun tamamının iştirakiyle ve samimi katkısıyla başarıya ulaşabilir. Kadına karşı şiddeti sıradanlaştıran yaklaşımları, insani ve ahlaki değerleri güçlendirerek ortadan kaldıracağız. Kadına yönelik şiddetle mücadele aynı zamanda her biri canımızdan bir parça olan annemizin, eşimizin, kızımızın hakkını, hukukunu, onurunu korumanın da mücadelesidir.Amacımız adli süreçte, mağdurun adalete erişiminin kolaylaşmasını, haklarını etkin kullanmasını ve şiddet eylemlerinin orantılı şekilde cezalandırılmasını sağlamaktır. TCK'daki mevcut suç tipleriyle cezayı ağırlaştıran sebepler gözden geçirilerek siber şiddet, zorla evlendirme gibi şiddet türleri konularının yeniden değerlendirilmesini planlıyoruz. Uyuşmazlıklarda haksız tahrik ve takdiri indirim nedenlerinin nasıl uygulandığına dair analizler yapılarak, gereken değişiklikler yapılacak.Planın ikinci hedefini 'şiddetle topyekûn mücadele anlayışını tüm plan, program ve politikalara yerleştirilmesi' olarak benimseyeceğiz. 5 strateji belirledik. Bunlar, politikaların kapsayıcı şekilde hazırlanıp uygulanması, yeterli bütçe elde edilmesi, güçlü koordinasyon ve sektörler arası işbirliği, eylem planlarının 81 ilde yürürlüğe konması, çalışmaların izlenmesi ve değerlendirilmesi.Üçüncü hedef, koruyucu ve önleyici hizmetlerin etkili sunulmasıdır. Bu hedefe ulaşmak için vakaya zamanında ve doğru şekilde müdahale edilmesinin sağlanması, kolluk uygulamalarının etkinliğinin artırılması, şiddet mağdurlarının sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması stratejilerini uygulayacağız.Şiddet faillerinin ve şiddet uygulama ihtimali olan bireylerin öfke kontrollerinin sağlanabilmesine yönelik eğitimlere başlıyoruz.Önümüzdeki dönemde 7 ilimizde 9 yeni kadın konukevi daha açılacak. Ayrıca 9 ilimizdeki mevcut kadın konukevlerini, şiddet mağduru kadınların ve çocuklarının ihtiyaçlarına göre dönüştürüyoruz.Dördüncü hedef, toplumsal farkındalık ve duyarlılığın artırılmasıdır. Bu hedefe ulaşmak için kadına yönelik şiddetle mücadelede erkeklerin daha fazla yer almasının sağlanması, şiddetle topyekûn mücadele anlayışının yerleştirilmesi, özel sektörün kadına yönelik şiddetle mücadelede aktif rol alması çalışmaları yürütülecektir.Bireylerin gündelik konuşmalarında ve sosyal medyada farkında olarak ya da olmayarak kadına yönelik şiddeti normalleştiren söylemler kullanabiliyor. Şiddetle mücadeleyi öne çıkaran film gibi yapımları teşvik edeceğiz.Eylem planının beşinci hedefi, 'sistematik, güvenilir ve karşılaştırılabilir verilerin toplanması ve istatistiklerin yorumlanması'dır. Şiddeti ortaya çıkarma ihtimali olan her bir risk faktörünü önceden belirlemek, şiddeti engellemede önem arz ediyor. Bu amaçla yerel düzeyde özelleştirilmiş politikalar için 81 ilde kadına yönelik şiddet risk haritalarının tamamlanması, stratejik hedeflerimiz içinde yer alıyor.Erken yaşta evliliğeBaşkan Erdoğan tarafından açıklanan eylem planında yapılacak faaliyetlerden bazıları şöyle:Erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele edilmesi amacıyla babalara yönelik eğitim ve farkındalık çalışmaları düzenlenecek.Tehdit altındaki kadınlar için ihtisaslaşmış kadın konuk evlerinde özel güvenlik önlemleri alınacak.İşyerinde fiziksel, cinsel, ekonomik ve psikolojik şiddet ile iş gücü sömürüsü ve baskıya ilişkin farkındalık oluşturma çalışmaları yapılacak.Vakalara zamanında ve doğru şekilde müdahale etmek için vaka bazlı özel müdahale programları hayata geçirilecek.Şiddet faillerinin ve şiddet uygulama ihtimali olan bireylerin öfke kontrollerinin sağlanabilmesine yönelik eğitimler verilecek.ALO 183 Sosyal Destek Hattı'nı arayanlar '0' tuşuna basarak, sıra beklemeden destek personeline ulaşabilecek.Kadın Destek Sistemi (KADES) uygulaması daha da yaygınlaştırılacak.Pilot olarak 15 şehirde yürütülen elektronik kelepçe uygulaması, 81 ilde yaygınlaştırılacak.Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarımıza yönelik bilgilendirme faaliyetleri yapılacak. 