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Giriş Tarihi: 2.7.2021

Mahkemeden şaşırtan karar

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Mahkemeden şaşırtan karar
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan eski Başbakanlık Başmüşaviri ve eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem'in eşi Gülümser Erdem 5 yıllık yargılama sonucunda beraat etti. Türkiye'nin emniyet imamı Barbaros Kocakurt ile 2011'de 7 defa telefon görüşmesi gerçekleştirdiği tespit edilen Erdem'in suçu işlediğine ilişkin açık, kesin, inandırıcı delil ve şüphe bulunmadığı kaydedildi. Cumhuriyet başsavcılığınca da beraat mütalaası verildiği, böylece kararın BAM ve Yargıtay incelemesi olmaksızın kesinleştiği öğrenildi.
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Mahkemeden şaşırtan karar
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